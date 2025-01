Ljubavna priča Prijović i Filipa Živojinovića: 'To je bila sudbina'

Mislim da je Aleksandra negdje bila, kako da kažem, stvorena za tu priču, u nekoj sudbini, ali je ipak došla u ozbiljan tim, ona je došla u jedan Real Madrid, rekla je jednom prilikom regionalna zvijezda Lepa Brena o popularnosti supruge njezinog posinka Filipa Živojinovića. Prijović, koja je posljednjih više od godinu dana obarala rekorde u Arenama diljem regije, s Filipom čeka drugo dijete, a njihova ljubav započela je 2016. godine. "Istina je, hvala na čestitkama", potvrdila je u nedjelju za Blic da je u drugom stanju.

- Ne sjećam se gdje smo se upoznali, ali znam da nas je sudbina vezala. Prije nego što smo se počeli zabavljati, godinama smo se sretali na raznim mjestima, u prolazu. Viđali smo se i kod Brene i Bobe na privatnim proslavama na kojima sam često pjevala, mada to je sve bilo u prolazu, bez službenog upoznavanja - ispričala je svojedobno Aleksandra Prijović.

Foto: Instagram

Pjevačica priznaje da je to bila 'ljubav na prvi pogled', a on njezin doživotni partner.

- Naš prvi poljubac dogodio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebao doći kod mene. Pitao me je što ću popiti i pojesti, da donese. Ja sam rekla ‘ništa’, jer znate kako je u početak, kad vam se netko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni - rekla je.

Foto: Instagram

I dok neke njezine kolegice muškarci osvajaju skupocjenim poklonima, Aleksandra je priznala da je nju Filip oduševio - vodom.

- On je inzistirao da mu kažem što pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se poslije pojavio kod mene s paketom vode. To me je kupilo, ta njegova gesta, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Tko bi vam donio paket vode kada se podrazumijeva da u kući imate vodu - otkrila je jednom prilikom.

Ljubav ih je dovela i do poslovne suradnje pa Filip Aleksandri radi hitove pa tako potpisuje 'Devet života', 'Zvuk tišine', 'Poslednji kabare' i brojne druge.

Sudbonosno 'da' izgovorili su 2018. godine, a na svadbi su imali 900 uzvanika. Mediji su pisali da je par 70.000 dao samo za dekoraciju lokacije slavlja, koja je uključivala raskošan zeleni vrt, dijamante, luksuzne lustere, specijalan oltar... Cvijeće su naručili iz Nizozemske i unajmili dekoratera.

Foto: Zorana Jevtić/Kurir

Foto: Zorana Jevtić/Kurir

Goste su smjestili u luksuznom beogradskom hotelu, svadbu je čuvalo 60 tjelohranitelja, a na usluzi je bilo 160 konobara. Svadbena torta imala je 10 slojeva, a Kurir je pisao da ih je čitavo slavlje koštalo 400.000 eura.

Par je kupio vilu u elitnom dijelu Beograda i pisalo se da je plaćena pola milijuna eura. Nakon manje od godine dana stigao im je sin Aleksandar, a sada bi, priznala je nedavno u srpskoj emisiji, voljela roditi curicu.

- Ja bih voljela djevojčicu. Mislim, najvažnije je da je dijete živo i zdravo i da sve bude kako treba. Ali kada bih mogla birati, voljela bih djevojčicu - rekla je Aleksandra.