Ljubavna priča Ronalda i Georgine: Zbog njega uvijek spavam u seksi donjem rublju

Jedna djevojka optužila je Ronalda da ju je silovao u Las Vegasu 2009. godine. Ronaldo je tvrdio da je seks bio uz pristanak, a Georgina se oglasila i poručila kako je njezin Cristiano čist...

<p>Jednog običnog dana 2016. godine, <strong>Cristiano Ronaldo </strong>(35) odlučio je povećati svoju ionako veliku kolekciju odjeće. Ušetao je u Guccijev dućan u centru Madrida, a kako to već biva kad uđete u dućan, došla mu je jedna od radnica i upitala ga 'Kako vam mogu pomoći?'. Nasmiješio se, ušao s njom u lagani razgovor, kupio što je htio i otišao...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Cijela sam drhtala kad sam ga vidjela. Odmah je privukao moju pozornost. Zapalio je nekakvu iskru u meni - prisjetila se koju godinu kasnije <strong>Georgina Rodriguez </strong>(26) prvog susreta s Ronaldom.</p><p>Koji dan kasnije, slučajno, tvrdi Georgina, sreli su se na jednom modnom eventu.</p><p>- Tad smo mogli pričati u opuštenoj atmosferi. Nisam bila na poslu pa sam bila prirodnija. Bila je to, za oboje, ljubav na prvi pogled - ispričala je jednom prilikom. Brzo su počeli hodati, a još brže su počeli problemi. Španjolskim medijima nije trebalo dugo da lociraju novu Ronaldovu dragu, koja je od anonimke preko noći postala 'najtraženija' žena u Španjolskoj.</p><p>- Dolazili su u dućan i glumili mušterije. Fanovi i novinari. Nije bilo ugodno. Ne znate kakav je tko. A kad bi završio radni dan, po gradu me uvijek pratilo nekoliko paparazza, a isti su me čekali i kod stana - rekla je Georgina.</p><p>No to je nije spriječilo. Posao joj, uz Ronaldova primanja, u principu i nije trebao. Dobila je i vojsku pratitelja na društvenim mrežama, pa je i tu 'kapalo' od reklama. Zajedno su, kad Ronaldo nije imao nogometne obaveze obilazili restorane, modne događaje, premijere, gala večeri... A onda, kao grom iz vedra neba - Ronaldo je postao otac dvoje djece. Identitet majke je nepoznanica, zna se tek da je Ronaldo dogovorio s jednom klinikom surogat majku. U njihovu obitelj tako su došle bebe, a nije trebalo dugo ni da Georgina ostane trudna. Sreći nije bilo kraja...</p><p>Dvije godine poslije, njihova veza je došla pred veliki izazov. Jedna djevojka optužila je Ronalda da ju je silovao u Las Vegasu 2009. godine. Ronaldo je tvrdio da je seks bio uz pristanak, a Georgina se oglasila i poručila kako je njezin Cristiano čist i da tako nešto ne bi nikad napravio. Optužbe se nisu 'uhvatile', Georgina i Ronaldo vratili su se u svoju stvarnost i nastavili živjeti 'normalno'. A kako je živjeti s Ronaldom, jednim od najboljih nogometaša posljednjih desetljeća? Na to pitanje samo Georgina zna odgovor, a rado ga je podijelila s britanskim medijima prije dvije godine.</p><p>- Biti partnerica nekog tako poznatog nije lako, ali to nikad ne bih promijenila. To što osjećam prema njemu je neopisivo. Zajedno smo jači i jako pazimo na međusobno poštivanje. Ali ne smijemo zapostaviti ni zavođenje. To je jako bitan dio svake veze. A ja uvijek spavam u seksi donje rublju - rekla je Georgina, koja svojeg partnera ima priliku gledati u utorak na praznom Poljudu protiv Hrvatske u Ligi nacija. </p>