Ljubavna priča Stipe Miočića i Ryan Marie: 'Posrećilo mi se s njom, uvijek je tu uz mene...'

Stipe Miočić (42) vraća se u ring nakon tri i pol godine stanke. U noći sa subote na nedjelju sučelit će se s Jonom Jonesom (37) u kultnoj dvorani Madison Square Garden. Osim u ringu, ovaj slavni borac uživa u obiteljskom životu sa suprugom Ryan Marie i dvoje djece.

Njihova ljubavna priča počela je sasvim slučajno. U zimu 2013. Miočić je radio kao bolničar u jednoj vatrogasnoj postaji u Clevelandu. Gradio je karijeru u UFC-u, slobodno vrijeme provodio je družeći se s kolegama iz postaje, otišli bi na piće, razgovarali o svemu i svačemu...

Foto: Instagram

Na jednom od tih druženja Stipin kolega vatrogasac upoznao ga je sa svojom sestrom, tad frizerkom i kozmetičarkom Ryan Marie. I ljubav je odmah buknula. Stipe se ubrzo na društvenim mrežama pohvalio kako je pronašao ljubav.

- Povezali su ih zajednički interesi. Oboje su iznimno obiteljski orijentirani, vole pse i zapravo su obični ljudi koje susrećete svakog dana na ulici - govorili su o njima poznanici na početku njihove veze.

- On je vrlo jednostavan i normalan čovjek. Zato se ljudi prema njemu odnose s poštovanjem, cijene ga i vole. On stanovnicima Clevelanda znači sve jer on je njihov Rocky Balboa! U mnogočemu se razlikuje od ostalih sportaša - opisala je jednom svojeg supruga Ryan, koja dragog često bodri.

- On bi se osjećao loše da izađe u ring i ne vidi mene u publici. Moram ići - rekla je Stipina supruga.

Foto: Instagram

Nedugo nakon što je prohodala sa Stipom, Ryan Marie odlučila se za promjenu karijere. Posao frizerke i kozmetičarke nije ju ispunjavao. Htjela je pomagati ljudima. Upisala je visoku školu te stekla diplomu za njegovateljicu i medicinsku radnicu. Mnogi misle kako je to bilo baš zbog Stipe i sporta kojim se bavi.

- Naravno da sam uvijek zabrinuta za ozljede dok se on bori. Samo se nadam i molim da izađe s nekoliko ogrebotina - ispričala je Marie.

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

I Stipe je bio svjestan da je 'izvukao jackpot' kad je upoznao lijepu Amerikanku.

- Posrećilo mi se. Ona je zaista sjajna cura, vrijedna je. Ništa ne uzima zdravo za gotovo. Brine se o meni... Imam njezinu punu podršku, a to je najvažnije - ispričao je Stipe prije nekoliko godina za hrvatske medije.

Nakon tri i pol godine u vezi, par je sudbonosno 'da' izrekao u lipnju 2016. godine u Ohiju.

- To je bio najsretniji trenutak u mojem životu. Volim te najviše na svijetu - napisao je Stipe na svojem Instagram profilu nakon ceremonije.

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Dvije godine nakon vjenčanja Ryan je rodila djevojčicu, kojoj je par dao ime Meelah Clarie. 'Ti si nam sve na svijetu. Nikad nisam mislio da možemo osjetiti toliko ljubavi', napisali su tad supružnici. A u kolovozu 2021. na svijet im je stigao i sin Mateo Cruz.

Osim što je lijepa i vrijedna, Stipina supruga je velika obožavateljica borilačkih sportova. Kad su je jednom prilikom pitali koja joj je Stipina borba najdraža, ova njegovateljica sve je iznenadila odgovorom. Odabrala je Stipin poraz protiv Juniora Dos Santosa iz 2014. godine.

- Ta borba je bila prekretnica. Mislim da je Stipe tad shvatio koliko je jak. Koliko može daleko doći - ispričala je Ryan. I bila je u pravu. Nakon tog poraza Stipe je nanizao šest pobjeda, među kojima i revanš protiv Dos Santosa.

MMA: UFC 260 | Foto: Jeff Bottari/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

A kad se Stipe ne bori, znači i automatski da se Ryan Marie ne brine, pa uživaju u izlascima, druženjima s prijateljima. U rijetkim istupima u javnost spremna je govoriti samo o Stipi. Ostatak privatnog života voli čuvati za sebe.

- On ništa ne radi napola i uvijek ostaje fokusiran koliko god zadatak pred njim bio težak. On je najbolji otac, odan prijatelj, vatrogasac... Znati Stipu znači voljeti ga, a svi su Stipi uvijek spremni pomoći jer znaju da bi on učinio isto to za njih. Uvijek se trudi svakog nasmijati i popraviti mu dan. Zato je on poseban. Jer je zapravo toliko jednostavan i dobar. On je moja najveća inspiracija - poručila je Ryan, koja je najponosnija na svojeg šampiona.

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW