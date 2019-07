Ljubo Bebić: Kandidirat ću se za predsjednika, narod me želi!

Ljubo Bebić (67) iz Metkovića, jedan od kandidata desete sezone emisije 'Ljubav je na selu', predstavio se kao romantik i komičar. Iako u 'Ljubav je na selu' nije pronašao ženu za sebe, stekao je veliku popularnost.

Foto: RTL

- Bio sam nedavno kod Željka Bilića u Istri. Svi su me znali, pozdravljali me imenom, kao da smo rođaci. Pa nisam mogao vjerovati kako sam popularan! Gdje god krećem, mamim osmijehe! - kaže Ljubo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upravo ga je ta popularnost navela na ideju da se kandidira za predsjednika, prenosi RTL.hr.

- Kandidirat ću se za predsjednika države! Moja parola je 'Komičara Ljubu Bebića za predsjednika'. Nisam se to ja sjetio, nego ljudi oko mene. Oni su me nagovorili da se kandidiram, narod me želi. Obećali su mi sve financirati pa sam pristao - ispričao je Ljubo za RTL.

Foto: RTL

Otkrio je da je pronašao i ženu, ali da je riječ o tajnoj romansi, a dok čeka kandidaturu, marljivo radi i od pet ujutro sadi lubenice i dinje da zaradi novac.

- Puno radim. Od pet ujutro sadim lubenice i dinje da zaradim novac. Nema mi tko pomoći, sam sve radim od zore do mraka, sadim 20.000 sadnica. Umoran sam - rekao je Ljubo.

Ljubo je vlasnik je ribljeg uzgajališta i farme. Iza tog vanjskog lica krije se čovjek koji je rano morao odrasti. Već sa 17 godina počeo je skrbiti za obitelj. Imao je puno životnih početaka, ali nikad se nije predao. Za ljubav bi učinio sve, a zbog poljupca je jednom skočio i u zaleđeno jezero.

Foto: RTL

- Smatram se jednim dinosaurom u ovom svijetu. Zadržao sam iskrenost, poštenje, moral i karakter. I to cijenim i kod drugih. Vidim da ljudi danas idu prečicama, ali ja ne želim. Ja želim biti ono što jesam. Zato sam i rekao da nije lako biti Ljubo Bebić - kaže Ljubo.

POGLEDAJTE VIDEO: