Ljubo želi postati predsjednik: Vidovit sam, skupit ću potpise

Još je u srpnju, Ljubo Bebić (67) iz Metkovića, jedan od kandidata desete sezone emisije 'Ljubav je na selu', najavio kako će se kandidirati za predsjednika, a sad je to i potvrdio. U razgovoru za RTL, Ljubo je dao do znanja kako je skupio svu potrebnu papirologiju, no imao je jedan mali problem.

- Kandidirat ću se. Upravo rješavam papire, otvorio sam poseban račun. Već sam trebao podnijeti kandidaturu, ali imam jedan problem - ne mogu naći lozinku od maila.. - izjavio je Ljubo te dodao kako je pametan, talentiran i sposoban, a kod sakupljanja glasova najviše će mu pomoći njegova popularnost.

- Popularan sam tako da to nije normalno. Promet staje gdje ja prolazim. Ne mogu koraka napraviti, a da mi netko ne priđe - komentira Ljubo koji vjeruje kako će skupiti deset tisuća potpisa.

- Ja sam čovjek koji je malo vidovit i dublji signali mi kažu da se trebam kandidirati. Nisam mislio to učiniti, ali prijatelji su mi rekli da imam planetarnu popularnost i da moram. Moji instinkti kažu da ću skupiti potpise - ispričao je Ljubo koji će uskoro na glavnom zagrebačkom trgu prikupljati potpise.

Unatoč tome što nakon sudjelovanja u showu 'Ljubav je na selu' nije pronašao srodnu dušu, čini se kako mu i na ljubavnom planu dobro ide.

- Imam više žena pa ne bih o tome da se ne posvađaju međusobno - pohvalio se kratko Metkovčanin.

