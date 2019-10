Ljubomorna Maja želi odgovor: Zašto svaku curu ljubiš u usta?

Na farmi u Kanadi Srećko je s Antonijom otišao do Martine kako bi joj odnio doručak, a kako se Marijana još spremala, odlučili su otići bez nje.

- Ona se brine da ispadne dobra pred Srećkom i njegovom mamom, a ne zbog mene - objasnila je Martina Antonijinu gestu. Nakon što su Martini otkrili da su se poljubili, ona je priznala da je ljubomorna, ali je objasnila i razlog.

Foto: Morana Lerga

- To je neki princip i poštovanje. Kako možeš tako? Meni govoriš jedno, ljubiš drugu, treću isto ljubiš, govoriš da je ne ljubiš…Tko je tu kakav, tko je tu dobar?! Ne vjerujem više nikome! - ljutita je bila Martina.

Nakon što je Ivana rastužila Daniela rekavši mu da između njih može biti samo prijateljstvo, farmer je utjehu pronašao u provociranju Tanje. No usput ju je mazao uljem ispod slapova, a ona je zaključila da mu je ušla pod kožu.

- Ja sam Danielu toliko duboko ušla u njegove molekularne stanice da me ne može izbaciti i da hoće. Trebao bi živjeti petnaest godina u džungli da me izbaci iz glave - komentirala je Tanja. Daniel joj je objasnio da mu se više sviđaju majke.

- Ako se netko osjeća kao majka, to je Maja, ali ako on to voli, žene koje su rodile…ne kužim - rekla je Tanja, a Daniel je objasnio da se nije šalio.

U Berlinu je Domino odučio curama skuhati ručak.

Foto: Morana Lerga

- Ja uopće ne volim kuhati, mislim znam kuhati, ali ja u tome uopće ne uživam - rekla je Barbara, a farmer im je pokazao kako se melje meso za kobasice.

Jacka su mučila filozofska pitanja, a odgovore je pokušao dobiti od Ane pa ju je pozvao na izlet uz plažu.

- Ti si meni interesantna i važna, i znam da ono kakva si iznutra čuvaš za onog koga voliš - rekao joj je Jack te dodao da se boji da će ga ona otjerati od sebe.

Foto: Morana Lerga

- Unatoč tom nerazumijevanju među nama, počeo se ipak truditi i shvaćati neka moja razmišljanja pa možda na kraju sve bude u redu - zaključila je Ana.

U pustinji su Darinka i dečki zapeli autom u pijesak. Nakon nekog vremena uspjeli su ga izvući, ali Darinka je bila opet ljuta jer je nisu slušali.

- Je li vam sad jasno kakvi su Šipanci? - rekla je farmerica, aludirajući na to da je na kraju ona bila ta koja je uspjela izvući auto iz pustinjskog pijeska.

Srećko i Antonija doručkovali su vani, a poslije im se pridružila Marijana.

Foto: Morana Lerga

- Provela sam skoro cijelo popodne jučer sama, cijelo jutro, nemam pojma gdje su…Poslije ih vidim kako dolaze autom i pitam gdje su bili, a oni mi vele da su bili kod Martine! Pa i ja sam htjela ići… - rekla je Marijana te ih upitala zašto ona nije mogla vidjeti Martinu. Srećko joj je rekao da još nije bila ni kosu osušila, no ona se rasplakala i rekla da nema dva lica. Marijana je bila teatralna, govorila je da svoje emocije ne kani skrivati i da će svoje stavove iznijeti.

- Ovo nije Marijana show! Da joj je stalo do mene, prihvatila bi situaciju i potrudila se, a ne radila scenu - objasnio je.

Daniel je u džunglu odveo i Maju te popričao s njom o tome kako se Tanja odnosi prema ljudima i njoj.

Foto: Morana Lerga

- Mislim da treba paziti što ti govori - rekao je Daniel te dodao da Maju smatra pametnom i da imaju puno zajedničkog, a upitao ju je i što misli o njemu.

- Sad kad sam provela neko vrijeme s tobom, mislim da si dobar dečko, ali ne razumijem zašto radiš neke stvari, ljubiš sve djevojke - upitala je Maja, a on joj je rekao da ima svoje razloge.

- Katkad me djevojka privuče i želim je poljubiti - rekao joj je Daniel te dodao da čeka pravi trenutak da poljubi Maju.

Foto: Morana Lerga

Darinka i Darko otišli su u šetnju kako bi razgovarali.

- Primijetio sam da si jako pedanta i organizirana, a to cijenim kod žena, a s druge strane imaš dobar vokabular, ali kad ti pričaš, nitko ništa ne smije reći - rekao joj je Darko, no Darinka je rekla da joj je simpatičan, ali da joj se ne sviđa.

- Tvoj karakter je sličan mojem, i ti non-stop zafrkavaš, ali meni to nisu šale, mene to smeta - objasnila je farmerica.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZANCIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: