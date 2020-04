Ljudima rekla da su sami krivi što su debeli: Naljutila Youtube

Studentica učiteljskog fakulteta u Zagrebu i youtuberica Lucija Solomun objavila je video na YouTubeu koji su mnogi gledatelji procijenili spornim te je naišla na podvojene reakcije. Na kanalu 'Budimo iskreni' objavljen je njezin video s naslovom 'Sami ste krivi što ste debeli'. Na početku videa odmah je objasnila što je željela poručiti.

Foto: YouTube/screenshot

- Vrijeme je da prestanete sami sebe lagati i tražiti izgovore. No, to je jako pozitivna stvar jer to znači da isto možete i promijeniti. Vi ste krivi. Znači da ste odgovorni. Znači da možete odabrati hoćete li biti debeli ili ne - rekla je i dodala kako nema mjesta izgovorima.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U životu se ne isplati biti debeo. Nemojte mi pisati komentare poput: 'ja imam problema sa štitnjačom', 'moji mama i tata su debeli', 'ja imam dijabetes'. Sve to stoji, ali ja vam za svaki od tih izgovora mogu naći bar jednu osobu koja je vitka unatoč tome - nastavila je.

Foto: Instagram

U videu je navela nekoliko razloga zašto se, prema njoj, u životu ne isplati biti debeo, a onda je dana i nekoliko savjeta za mršavljenje.

- Prvo, debeli ljudi lošije prolaze u životu, dobivaju manje prilika. To je čak znanstveno dokazano. Ako debela i mršava žena dođu na razgovor za posao, dobit će ga mršava, čak i ako je debela žena sposobnija. To je činjenica i ne možete se vrijeđati na činjenice. Kad vidite debelu osobu znate da nije disciplinirana jer se ne može kontrolirati u jedenju, da ne voli sebe i da ne brine za svoje tijelo. Izgled je bitan, pogotovo prvi dojam - rekla je Lucija.

Foto: Instagram

Kao drugi razlog navela je da je čovjeku prirodno da mu se sviđa skladno tijelo, a posljednji razlog koji navodi jest da je 'život teži ako ste vi teži'. Svima je poručila kako bi trebali prihvatiti tijelo kakvo im je sada pa onda donijeti odluku da ga promijene. Zatim je nastavila:

- Treće, prestanite stalno jesti. To nema smisla. Četvrto, nemojte se odricati nečega što stvarno volite, ali budite umjereni. Peto, nemojte se vagati. Šesto, nemojte si nabijati krivnju zbog toga kako ste do sada živjeli. Fokusirajte se na budućnost. Sedmo, maknite iz glave malog smrdljivog trola - zaključila je i svima rekla neka zapišu njezine savjete.

Foto: YouTube/screenshot

Video je pregledan više od 90.000 puta, a očekivano je naišao na brojne kritike gledatelja koji su joj iste pisali u komentarima.

'Digla si mi živce, ali ne malo nego puno', 'Ovo je dno dna', 'Jesi li svjesna što govoriš', 'Ti možeš druge vrijeđati zato što si mršava?' - neki su od komentara.

Foto: Instagram

Međutim, Lucija nije svoj video shvatila tako.

- Namjera ovog videa bila je pozvati ljude na odgovornost od koje svi bježimo. Što se tiče ljudi s određenim bolestima. Ljudi se ponekad predaju i postanu doživotne žrtve svoje bolesti. Što razumijem jer je njima puno teže. Ja ih želim podsjetiti da je dio odgovornosti na njima te da se zapitaju pristupaju li svome zdravlju ispravno. Namjera ovog videa kao i cijelog mog kanala je pomoći ljudima da budu iskreni sa sobom jer je tek tada promjena na bolje moguća. Budimo iskreni - rekla je za Divu.

POGLEDAJTE VIDEO: