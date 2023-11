'Ljudska Barbie' bila je 'ljudski Ken': 'Nisam mogla spavati noću, imidž mi je bio narušen'

'Ljudska Barbie' Jessica Alves, nekoć 'ljudski Ken', pojavila se u četvrtak navečer na premijeri filma 'Gods of Their Own Religion' u centru Londona.

Reality zvijezda pozirala je u pripijenom crvenom kombinezonu koji je oblikovao njene kirurški dorađene dijelove tijela.

Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

Brazilsko-britanskoj zvijezdi nedavno je bio ugašen Instagram profil na kojem ju prati 7 milijuna fanova. Kasnije je vraćen, a Jessica je objasnila kako se osjećala dok je bio nedostupan.

- To je dovelo do toga da patim od puno tjeskobe i besanih noći. Sada mi se čini kao kraj svijeta, s oštećenjem mog imidža i mog profesionalnog položaja u zajednici influencera. Najvažnija je šteta za moje emocionalno i mentalno zdravlje - požalila se Jessica za DailyMail.

Foto: Mimmo Carriero / IPA

Ukidanjem profila, ukinuli su joj se i prihodi koje je ostvarivala putem te aplikacije, kao i komunikacija s milijunima fanova.

- Nikada prije nisam shvaćao koliko sam postala ovisna o aplikaciji i koliko je važna za moj život do sada jer je više nema i nemam načina komunicirati sa milijunima svojih pratitelja - zaključila je.