Ljupka: 'Bojala sam se kada je muž morao prekinuti karijeru'

Bivšu manekenku Ljupku Gojić (37) osim što svakodnevno svoje školarke Janu i Milu prati u školu, prošeta psa, posveti se najmlađoj kćerkici, dvogodišnjoj Mari Dani, dočekala je još jedna obaveza i to samo nekoliko koraka ispod njezina novouređena stana na zagrebačkog Knežiji - obilazak lokala u kojem je nedavno sa suprugom Mihaelom Mikićem (39) otvorila slastičarnu.

- Vjerujte mi, ja sam sad na odmoru, a Mika ni ne zna što ga je snašlo. Cure su pokupile sve one živahne karakterne crte od nas oboje i možete misliti kako to izgleda. Blago rečeno, poput borbe bikova - ispričala je za Tportal.

Za sebe kaže kako je povukla osnovne crte odgoja svojih roditelja te da je ona stroga mama.

- Pazim da cure susjedima kažu 'dobar dan', a ako zaborave, za njih toga dana nema sladoleda. Mislim da se mora poštovati autoritet i starije. Stroga sam po pitanju odgoja, a Mika zahtijeva da budu oprezne, paze na stvari, ne skaču po kauču i slično. Onda ih ja pustim jer ponekad mora biti prostora za kreativu. Njemu ne smeta kad vidi da su u sportskom duhu, ali ne voli nemarnost. Ja ga u tome podržavam i slažem se - objasnila je Ljupka.

Rekla je kako njezine kćeri Mila i Jana, osim hrvatskog i engleskog, tečno govore i pišu japanski. Tema Japana kod bivše manekenke izaziva najviše emocija.

- Jako dugo patila sam za Japanom skupa s djecom. Ali nisam dramila, plakala i tugovala, nego se sjetno prisjećala nekih lijepih situacija, ljudi i događaja. Cijelo Janino i Milino rano odrastanje vezano je za Japan, prijatelji, vrtić… obje su ondje prohodale, probale prvu hranu i pogledale prvi crtić. One ne znaju za pčelicu Maju, one znaju za Ampamana - rekla je te objasnila da joj iz Japana nedostaje sve, ali da isto tako ne žali što se vratila u rodnu Hrvatsku.

- Kod nas nije nikad bilo nekakvog plana, mi ne planiramo. Mika je već ušao u neke godine u kojima je bilo vrijeme da prekine karijeru, mada sam znala da neće to odmah učiniti - dodala je. Istovremeno, kako je zaključivao karijeru, Mikić je uz česte razgovore sa svojom suprugom razmatrao planove o novom biznisu nakon nogometa.

- Znam koliko ljudi podcjenjuju posao modela i manekenke, no ja sam to shvatila vrlo profesionalno i tako sam se odnosila prema tome. Tu je jako puno odricanja, fizički je naporno, uz život udaljen od doma, putovanja, promjene klime, vremenske razlike… Kad sam prekinula karijeru zbog prve trudnoće, doživjela sam šok. Ali mislim da se mi žene jako brzo dignemo iz svega - smatra Ljupka.

Kaže kako je navikla na to da ne mora ovisiti ni o kome te da ima svoje prihode. S Mikom je puno razgovarala o tome prije nego je došlo do prekida njegove karijere. Bojala se kako će on to prihvatiti te mu je sugerirala da krene razmišljati čime se kasnije želi baviti. Ideja je tako vodila do gastronomije, a fokus je pao na slastice. Četiri godine u Japanu i na destinacijama na koje su putovali supružnici su isprobavali slastice te sa željom da ih savršene prezentiraju domaćoj publici mnogo učili o ovom poslu.

- Najveći kompliment mi je taj da se ljudi vraćaju i da im se sviđa. Treba biti hrabar, riskirati i nekad biti lud da bi uspio. Mi smo svi takvi. Tim smo koji se poklopio, naravno imamo svojih prepirki, ali na zdrav način - rekla je.

Svog supruga upoznala je prije dugih 19 godina. Tek punoljetna Ljupka zaljubila se tada u nogometaša koji je i danas, nakon 13 godina braka, obara s nogu te joj pokazuje da je toga dana 2006. donijela najbolju odluku u životu. Za sebe će reći da nije romantična, ali o suprugu govori s mnogo ljubavi, poštovanja i sa sjajem u očima.

