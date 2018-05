Ljutiti Otto je zamalo napustio show: 'Ovo je baš bezobrazno'

U srijedu navečer gosti 'restorana' nisu mogli odlučiti čiji su jelovnici bolji pa su i tim 'Stare puce' i 'Zlatno prase' dobili svaki po 108 bodova. S obzirom da su otprije imali jedan bod prednosti, Ružičina i Baričina ekipa slavila je pobjedu u 'srazu timova'. No, Nikolininoj i Ottovoj ekipi nije bilo do slavlja ni do čestitanja jer su uvidjeli 'nepravilnosti' u konceptu zadatka.

Foto: RTL televizija

Voditeljica Doris Pinčić Rogoznica (29) cijeli je tjedan naglašavala da se 75 minuta zadanog vremena odnosi na pripremu predjela, a ostala dva slijeda se smiju dovršavati i ukrašavati. No tim 'Zlatno prase' sve vrijeme je radio drukčije. Da nešto nije uredu, shvatili su tek kada su vidjeli da suparnički tim kuha, peče i hladi svoja preostala dva jela, iako je vrijeme isteklo, pa su se brzo naljutili.

- Da smo mi to napravili, odmah bi rekli gasi. Ovo je baš bezobrazno bilo. To sad više nije fer. E, ja sad ne bih niti poslužila svoje jelo - komentirali su članovi ekipe 'Zlatno prase'. Ružica je rekla kako im se to dogodilo zbog napetosti.

Foto: RTL televizija

- Njima nešto nije išlo kako treba, po planu, pa ih je ovo malo iziritiralo. Ne znam - istaknula je Ružica, koja je zajedno sa sestričnom Baricom osvojila i dodatnu Spar nagradu u vrijednosti od 200 kuna.

- Ružica i Barica su od mene dežurnog kuhara zasluženo dobile nagradu. Pratim ih već tri dana i doslovno se drže postupaka i standarda u proceduri pripreme jela, a to je vrlo bitno. Tu su one bile najbolje. Držale su se striktno recepture i serviranja, baš kako treba - rekao je Tomislav Špiček. Nakon toga je šef tima 'Zlatno prase' Otto, demonstrativno napustio set showa, nije htio niti čestitati pobjednicima.

Foto: RTL televizija

- Naš tim je izgubio zato što je Ružica obrađivala hranu nakon 75 minuta, i to je to! Nije bilo pošteno jer su se sva jela trebala skuhati unutar tog vremena - napomenula je Nikolina, koja sutra zajedno s Ottom mora donijeti odluku koji par iz njihovog tima ide u kuhoboj.

Tko zauvijek napušta 321-trg, ne propustite doznati u novoj epizodi kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' - sutra u 22:10 na RTL-u.