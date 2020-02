Lojzek se 'spetljao' s više njih, Ljubo skidao, a Žigo ostao sam

Show “Ljubav je na selu” služi za pronalazak srodne duše, ali u njega su se prijavljivali i muškarci željni zabave. Goran Žigo (42), kandidat najdužeg brka, bio je jedan od glavnih zavodnika u povijesti showa.

Žigo je za sebe, kako je rekao te 2016., dok je sudjelovao u showu, tražio kršnu i kulturnu ženu. Cilj mu je bio vjenčati se i dobiti djecu, ali to mu nije pošlo za rukom, iako je, kaže, budućoj supruzi ponudio sve što je mogla poželjeti.

- Najvažnije je da ima gdje živjeti te dobro pojesti i popiti. Nudim joj kvalitetan materijal za našu buduću djecu - rekao je tad Žigo. Ukupno je dobio 16 pisama, koje nije stigao ni pročitati, a naposljetku su kod njega došle Renata, Nevenka i Božica. Najzapamćeniji Žigin odnos bio je s Nevenkom, ali im naposljetku nije uspjelo.

- Krivo mu je bilo što sam ga ostavila, ali zabavan je on, nije s njim nikada dosadno. Rekao je da bi se češće javljao da nisam udana u njegovu mjestu, ali ovako ne smije zbog muža - ispričala je Nevenka, koja je sad u braku s umirovljenim nosačem kovčega Zvonom Petričevićem. Dobili su i dijete, a Žigo nam je prije nekoliko mjeseci otkrio kako on još nije pronašao pravu ženu za sebe. Ipak, Žigo je gledatelje zabavljao na svojevrstan nači, a video njegovih najboljih trenutaka možete pogledati na RTL-u.

Ništa manje fatalan nije bio ni Ljubo Bebić (67) iz Metkovića, koji je tražio ženu u jubilarnoj desetoj sezoni “Ljubavi na selu”. Odmah na početku showa napomenuo je djevojkama kako on nije seks-mašina i da je izbirljiv.

- Meni se puno žena nudilo, ali nisam ih htio ni taknuti. Ja sam previše romantičan, ali rijetko koja mi se svidi - kazao je svojedobno Ljubo. U showu je žene osvajao šarmom, a gledatelje smislom za humor. Kad je odabranicu Ljubicu odveo na more u Istru, romantična šetnja uskoro je prerasla u kupanje bez gaća. Farmer se skinuo i gol ušetao u more, dok je sve to Ljubicu zabavljalo.

- Ljubice moja, vidiš li gdje sam te doveo? Ovo je raj. Gol sam se skinuo jer volim biti gol. I spavam gol! Gol sam se rodio, gol ću i otići - šalio se tad Ljubo, koji je pred kamerama pokazao sve. Ljubo ipak nije našao ženu svog života, ali je nakon showa došao na ideju da se kandidira za predsjednika države. Međutim, do početka izbora je odustao.

- Moja parola je ‘Komičara Ljubu Bebića za predsjednika’. Nisam se to ja sjetio nego ljudi oko mene. Oni su me nagovorili da se kandidiram, narod me želi. Obećali su mi sve financirati, pa sam pristao - ispričao je Ljubo za RTL dok je još bio uvjeren da je pravi kandidat.

Jovan Karapandža (32) bio je u istoj sezoni kad i Ljubo te je već u prvim emisijama “zaradio” pozornost, ali na drukčiji način od duhovitog Ljube. Naime, fatalni Jovan je desetu sezonu “Ljubavi na selu” počeo strastvenim poljupcima s Paulinom Tomičić (38) u bazenu, a potom je odlučio da ona ne zaslužuje boriti se za njegovo srce.

Ipak, susreli su se ponovno u finalnoj epizodi, a tad je njihov razgovor bio poprilično eksplicitan.

- Ti si meni je**n, znaš to i mislim da sam i ja tebi. Ti mene stvarno pališ. Ti mene je**no pališ. Sva se tresem koliko me pališ - šaptala mu je tad Paulina, a Jovan se od komplimenata zacrvenio.

Nakon showa Jovana su povezivali s nekoliko djevojaka, ali još nije otišao pred oltar, za razliku od Alojza Kanceljaka (35), zvanog Lojzek. On je tijekom showa “Ljubav je na selu” izmijenio nekoliko djevojaka. Završio je u krevetu s Anjom Boronjek (35), a potom se zaručio sa Snježanom Strugar (27). Nisu dugo potrajale zaruke jer, kako je Lojzek rekao, nisu bili jedno za drugo.

- Razilazili smo se u mišljenjima. Ostali smo prijatelji - rekao je Lojzek nakon prekida. Sad je u sretnom braku s Monikom, koja mu se prije četiri godine javila putem društvenih mreža nakon što ga je vidjela u showu. Već imaju troje djece, što je Lojzeku vrlo drago.

Stopama fatalnih zavodnika iz showa “Ljubav je na selu” ide i Hakija Špago (41), koji je već prvim kadrovima zainteresirao gledatelje. S Marijanom Črlenec (28) pred svima se ljubio na tulumu i otišli su skupa u sobu. Kandidat je najavio da gledatelje očekuje još puno iznenađenja koja je pripremio.

