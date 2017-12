Duško Lokin: U djetinjstvu sam dva puta zamalo izgubio život

Kao dječak sam se popeo na vrh stabla. Grana je pukla i pao sam na cestu. Povrijedio sam glavu i jako plakao. Prolaznik me je pogledao i produžio dalje. Tu scenu bezdušnosti nikad nisam zaboravio, kaže Duško Lokin (74).

Foto: Privatni arhiv Duško je završio srednju pomorsku školu, a kad je išao u JNA, služio je u mornarici. I danas mu je more, uz obitelj, najveća radost. Kada je kod kuće većinu vremena provodi s obožavanom trogodišnjom praunukom Nikki

Iako je odrastao okružen ljubavi roditelja i obitelji, pjevač iz djetinjstva pamti situacije koje su ga umalo stajale života. Drugi je put htio roniti, a kako tada nije dobro ni plivao, zavezali su mu tikvice oko ruku jer tada nisu postojale rukavice za plivanje. Lokina su čuvali rođakinja i njezin suprug. Duško je iznenada nestao s vidika.

Špaga na koju su tikvice bile vezane omotale su mi se oko nogu i nisam se mogao ispraviti. Rođak je vidio dvije noge i dvije tikvice iznad površine. Brzo je skočio i izvukao me, no pluća su mi bila puna mora pa su me tek uspjeli oživjeti kad su vodu izbacili iz tijela, priča Lokin.

Foto: Privatni arhiv Praunuka Nikki prvo je poželjela bubnjeve, pa gitaru i mikrofon. Djed Duško svoju miljenicu strpljivo uči svirati i pjevati

Svoje prve nastupe pamti po veselju roditelja jer se zbog glazbe odrekao sporta. Duško je igrao nogomet, bio je u juniorskoj rukometnoj reprezentaciji zbog čega je popustio u školi. Majka je bila presretna što joj sin pjeva i ima više vremena za učenje.

- Prve poluprofesionalne gaže držao sam u bivšoj tvornici mreža Boris Kidrić. Nastupali smo Đani Maršan i ja. Grupu smo nazvali Kondori, a klavijature nam je tada svirao Vedran Božić, danas najbolji gitarista u Hrvatskoj koji je svirao i s Jimijem Hendrixsom. Drugi je pokojni dekan zagrebačkog filozofskog fakulteta, Zoran Kravar. On je svirao gitaru. Bend je, dakle, dao velika imena i glazbe i Akademske zajednice - kaže Lokin.

Foto: Privatni arhiv S Mladenom Grdovićem često je na turnejama i jako su dobri prijatelji. Grdović je karijeru počeo u restoranu Duškovih rođaka

Prva zvijezda koju je upoznao bio je Mišo Kovač. Kad je pored Zadra imao tešku prometnu nesreću i završio u zadarskoj bolnici, tada 17-godišnji Đani i Duško išli su ga posjetiti.

Mišo mu je oduvijek idol

- Nismo mogli pričati jer je imao razbijene zube i druge teške udarce. Rekao je da mu je drago što smo došli – prisjeća se Duško. Dok je još svirao s Kondorima na zadarskim je ulicama ugledao prekrasnu djevojku. Bila je to njegova današnja supruga Anuška. Prišao joj je, upoznao se s njom i pozvao je u kino.

Foto: Privatni arhiv Rado se hvali kako je u mladosti jahao magarc

- Nisam joj rekao da pjevam u Borisu Kidriću, no prijateljica ju je pozvala da ide s njom i rekla da pjevaju neki Duško Lokin i Đani Maršan. Išla je, a ja sam se šokirao kad sam je ugledao. U braku smo više od 50 godina - ponosno će pjevač.

Supruga nikad nije bila ljubomorna na obožavateljice koje su opsjedale njezina muža. Duško joj, ističe, nije davao povoda.

- Čekale su me u mraku iza bine, slale mi cvijeće, 70-ih sam dobivao po tri, četiri tisuće pisama dnevno. Plašio sam se tih sačekuša u mraku, srce bi mi stalo kad je iskočila iz mraka i rekla bok. Ljubomorni muževi su mi prijetili smrću - kaže glazbenik.

Foto: Privatni arhiv Obitelj mu je uvijek bila svetinja, unatoč velikoj slavi Duško je najsretniji bio sa suprugom Anuškom i kćeri Natali

Nastupao je posvuda, a kao najemotivniji nastup pamti Melbourne 1991. Stigao je ondje nakon 15 godina stanke i dvorana se brzo rasprodala.

Služi se svim tehnologijama

- Tad sam imao dva velika hita koji su postali himne dijaspori. Stihove “Kad zadnju zapalim svijeću ja Hrvatsku zaboraviti neću” i “Donesi mi grudu zemlju Hrvatske da je u tuđini stavim na srce” iseljenici su obožavali. Kad sam to otpjevao, publika je plakala – rekao je Duško.

Često nastupa po Hrvatskoj i Sloveniji, a dragi je gost u Kanadi, Americi, Australiji. Ove se godine, dodaje, uistinu naradio. Bio je s Mladenom Grdovićem na turneji po Australiji i Kanadi, puno nastupao i snimao nove pjesme. Za Novu godinu organizirao je kolegi Siniši Žunecu nastup u Australiji, a u siječnju će im pjevati Džo Maračić Maki i Darko Domjan. Lokin će Novu godinu dočekati u krugu obitelji. Posla ima preko glave, ali ga s lakoćom obavlja.

Foto: Privatni arhiv Često je nastupao s Mirkom Cetinskim

- Imam smartphone pa sjednem u kafić i od tamo sve odradim. Razgovaram, šaljem mailove, snimke, reklame s jednog kraja svijeta na drugi. Pratim sve tehnologije. Svaki kafić može biti moj ured od kako imam smartphone - kaže.

Praunuci pušta svoje hitove

Od kako je postao pradjed, lud je od sreće, zaljubljen u trogodišnju mezimicu Nikki kod koje će proslaviti Božić.

Foto: Privatni arhiv Na turnejama po Australiji obožavatelji redovito skandiraju njegovo ime u prvim redovima

- Upozoravaju me i kćer i unuka da ne bih smio razmaziti Nikki, ali to je nemoguće. Kako da joj ne dam sve što želi? Ionako je rijetko viđam, jer su dugo živjeli vani. Njezin otac je bivši hajdukovac, Dinko Trebotić. Igrao je u Mađarskoj, Izraelu, Norveškoj. Sad je u Slaven Belupu, a mi opet strepimo da ne ode nekamo daleko - kaže Duško.

I unuci i praunuci pjevač obožava kupovati poklone. Nikki si je jedne godine odabrala bubanj, koji mjesec kasnije gitaru pa i mikrofon. Djed Duško imao je strpljenja učiti je pjevati i svirati.

Foto: Privatni arhiv Singl “Opijaš me jače nego vino/Prva noć bez tebe” snimio je davne 1977. godine

Pušta joj i “Volim žene sve”, svoj zadnji hit koji je namijenjen poznatom bračnom posredniku, Nedjeljku Babiću Gangsteru.

- Gangster je kao Clarke Gable u starijim danima. Bonvivan, hedonist, zafrkant, voli pomagati i to mi se jako sviđa. Nabrajao mi je desetak mojih pjesama koje rado pjeva - rekao je Lokin.