Lokinu i Grdiju ne puštaju hit na radiju: 'Više se ne znamo šaliti'

Lokin Ističe da se najviše voli šaliti na svoj račun jer samo takvi ljudi, smatra, imaju pravo našaliti se i na tuđi. Ne shvaća zašto pojedine radijske postaje ne žele puštati njegovu i Grdovićevu novu pjesmu.

<p>Ljudi su doista izgubili smisao za humor. Više nikome ništa ne smiješ reći, našaliti se a da se to ne shvati kao uvreda, kršenje ljudskih prava, rekao nam je <strong>Duško Lokin</strong> (77). Pjevač je s <strong>Mladenom Grdovićem</strong> (62) snimio pjesmu Padobran. Njih dvojica u pjesmi zezalici pjevaju "Mala slatka mala nas je stopirala, da se s nama vozi u auto nije stala, mala slatka mala ima jednu<br/> manu, njene gaće ljudi sliče padobranu".</p><p>I dok je Zadranima ta pjesma duhovita, neki urednici radio postaja Slovenije i Hrvatske ne misle tako. „Padobran" u svojem programu ne emitiraju.</p><p>- Ovo nije normalno, pa više se nitko ne zna šaliti. Što bih ja trebao reći na viceve o svom tupeu? Znate onaj „Dođe Lokin kod frizera i kaže molim skratite malo. Frizer pita 'Koliko?', a ja kažem 'Koliko hoćete, idem u kafić a vi zovite kad sam gotov". Što bi Grdović trebao reći na sve viceve o njemu? I da mu je omiljeni grad Vinograd? – pita se Lokin.</p><p>Zadrani se zbog bojkota pojedinih postaja ne osjećaju zakinutima, ali ne sviđa im se što su ljudi zaboravili na šalu. Nije im bila namjera uvrijediti plus size žene, nego nasmijati ljude. Lokin je i nazvao neke urednike s kojima je prijatelj. Pitao ih je u čemu je problem.</p><p>- Jedna je rekla „Pa moja kćer ima viška kila, što će mi reći ako ću to puštati?". Druga ima takvu prijateljicu, treća susjedu. Brzo se nakupilo desetak postaja koje imaju privatne razloge da ne vrte pjesmu. Nije mi žao što se pjesma ne vrti, tragično mi je kako se danas sve to shvaća – rekao je Lokin.</p><p>Dodaje kako su poznate manguparije koje su Grdović i on radili jedan drugome. I ostali su najbolji prijatelji. Šale i smijeha, ističe, treba biti u svačijem životu. Bez toga, smatra, ode zdravlje.</p><p>- Ni sam ne znam koliko mi je škura Grdović razbio. Jedno vrijeme je stalno bacao kamenčiće na moje prozore dok je trčao. Kamen po kamen, pa odu škure. I nikad se nisam naljutio na njega. Platio je nove, i problem je bio riješen. Tako je uvijek s nama dvojicom – kaže Lokin.</p><p>Ističe da se najviše voli šaliti na svoj račun jer samo takvi ljudi, smatra, imaju pravo našaliti se i na tuđi.</p>