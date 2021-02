Latino diva Jennifer Lopez (51) nakon kratkog odmora posvetila se projektima. Variety prenosi kako će glumiti u Netflixovom akcijskom filmu 'Majka' u kojem će glumiti ubojicu koja se ne prestaje skrivati kako bi zaštitila kćer koju je napustila bježeći od opasnog muškarca.

POGLEDAJTE VIDEO: J.Lo u kultnoj Versace haljini

Osim toga, Lopez priprema još jednu suradnju s Netflixom. Riječ je o adaptaciji romana 'The Cipher' Isabelle Maldonado. Glumica će utjeloviti lik agentice FBI-a koja se uplete u slučaj serijskog ubojice.

Jennifer radi 'punom parom', a gledatelji će je uskoro moći gledati i u romantičnim komedijama 'Marry Me' i 'Shotgun Wedding'. Film 'Marry Me' u kinima bi se trebao pojaviti 14. svibnja. Partner joj je Owen Wilson (51).

A u filmu 'Shotgun Wedding' partner joj je trebao biti glumac Armie Hammer (34), no povukao se zbog skandala s kanibalizmom. U javnost su 'procurile' njegove poruke koje graniče sa seksualnim kanibalizmom, ali i silovanjem. Iako ne postoji službena potvrda da je riječ o njegovim porukama, glumčeva navodna žrtva tvrdi da je to on.

Deadline piše kako je poznata i njegova zamjena. Hammera bi u filmu trebao zamijeniti glumac i bivši maneken Josh Duhamel (48), suprug pjevačice Fergie (45).