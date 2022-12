Lora Cepetić zaradila je ulazak u finale: 'Ponosna sam na sebe!'

Znamo kojeg ćemo kandidata sigurno gledati u polufinalu MasterChefa. Vještom replikom složenog jela chefa Matije Bregeša, svoju ulaznicu za polufinale zaradila je Lora Cepetić. Može to zahvaliti i svom crvenom timu koji je kuhao bolje od plavog, pa time i dobio priliku boriti se za preskakanje stepenice.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ostaje žal što ne idemo u borbu za polufinale, ali netko do svog cilja dođe težim putem, tako i nas troje - komentirala je Maja Šabić koja je vodila gubitnički tim u gastroduelu koji se održao u Trogiru, u profesionalnoj kuhinji restorana chefa Stjepana Vukadina 'Il Ponte'.

Osim što su se natjecali za pripremu boljih jela u gastroduleu, kandidati su dobili i priliku napraviti potencijalno jelo koje bi moglo završiti na karti Il Pontea. A to je pošlo za rukom Maji Jalšovec koja je pripremila sipu i bob za crveni tim.

- Vrlo je jednostavno, ali jako je ukusno - osvrnula se Maja na svoje jelo.

Foto: Luka Dubroja

Kada je došao trenutak natjecanja za imunitet, kandidati su ispred Stjepana, Melkiora i Damira vidjeli tri zvona ispred žirija. Velika je nagrada bila u igri, pa im je i izazov bio ponešto teži.

- Bit će gusta borba, Lora je dosta borbena i svakom zadatku pristupa ozbiljno, kao i Leo. Svi troje će dati sve od sebe - rekla je Maja Šabić.

- Svi smo očekivali da će biti teško, ali baš teško za tri zvona, to nismo očekivali - kazala je Lora kad je vidjela koliko ih posla očekuje. Njihov izazov bio je replicirati jelo jednog od najinovatinvnijih chefova Matije Bregeša koji je već s 28 godina dobio Michelinovu zvjezdicu.

- Baš bih voljela raditi s takvom osobom i u kuhinji takve osobe - rekla je Lora.

Ubrzo su saznali što se nalazi ispod zvona, a Leo je bio pun pitanja i kad je vidio jelo i kada ga je kušao.

- Već vidim da će to biti teško replicirati - kazao je Leo. Za čitanje recepta imali su dvije minute, a za kuhanje 120 minuta te su kuhali bez pomoćnika.

- Smatramo da sami morate doći do polufinala - objasnio im je Melkior nedostatak pomagača. No, kandidati s galerije nisu se baš u svakom trenutku mogli suzdržati i prešutjeti savjet koji su željeli izreći.

Foto: Luka Dubroja

Po završetku vrućih 120 minuta, Maji je nedostajala jedna komponenta na jelu.

- Nisam stigla staviti jestivo cvijeće - rekla je Maja, a isto je na svom jelu primijetio i Leo.

- Možda mi fali još malo soli u pestu, ali nadam se da će ostali izvući jelo - objasnio je Leo koji je silno želio biti sigurno ime polufinalista.

Foto: Luka Dubroja

- Jako želim polufinale i dat ću sve od sebe. U jednu ruku dobiješ sigurnost i odmaraš se. Lijepo je osvojiti direktnu ulaznicu za polufinale - obrazložio je on svoju želju. Ali zadnju riječ imali su žiri i gost kuhar koje je trebalo zadiviti.

- Kad podvučemo crtu, odlično ste to napravili - rekao im je chef Matija.

- Jedna juha bila je podosta slana. Slano dobivamo iskuhavanjem, kao i jakost same juhe. Razlika je između moćnog i slanog. Poanta je u tome da probamo sve komponente zajedno i onda dolazi do balansa. Ako ste probali samo juhu, i učinila vam se slanija, to vas je moglo prevariti - rekao je Matija.

Foto: Luka Dubroja

Kod gotovo svih Majinih komponenti bila je neka greška te joj je chef dao ocjenu šest. Istu je ocjenu dao i Leu:

- Panakota je imala previše želatine pa je bila dosta čvrsta. Majoneza blizu uspjeha, terina malo preniska i juha dosta slanija. Lignja je odlično narezana i začinjena, ali maslina prekrupno izrezana - rekao je Matija.

Najbolju je ocjenu kao i komentar od chefa Matije dobila Lora.

- Terina je bila odlične visine. Juha je bila premalo moćna i previše je u njoj bilo ulja. Lignja je bila mrvicu deblje narezana nego kod ostalih. Umak je bio jako dobar, maslina odlične teksture. Bilo je malo problema s veličinom kod šljive, ali sve u svemu bilo je super - rekao joj je i dao ocjenu sedam.

Foto: Luka Dubroja

Iako je Lora krenula s prednosti nakon što su čuli ocjene gosta kuhara, dalje je rezultat između nje i Lea bio izjednačen, sve dok Stjepan nije otkrio svoje ocjene.

- Lora čestitamo, dobrodošla u top tri, dobrodošla u polufinale - kazao joj je Stjepan.

- Za bod sam ga pobijedila. Ne mogu vjerovati. Ja sam pobijedila Lea - rekla je.

- Imali ste iznimno težak zadatak i svi troje ste ga dobro odradili - istaknuo je Damir dodavši da su žiriju osvijetlili obraz na ovako teškom zadatku.

- Očekivan je ishod. Svi smo vidjeli da je Lora bolje funkcionirala na radnoj jedinici, da je imala gotovo sve prije nego ostali - komentirao je Marko Kolak.

Foto: Luka Dubroja

- Ponosna sam na sebe, mislim da smo odradili jako velik zadatak. Imam običaj kad završimo s kuhanjem, zapisati si neke bilješke, neke cake. Tip sam koji uči kroz pisanje i to mi je najjednostavnije - ispričala je te dodala da su njezini snovi ostvareni, jer se do sada u MasterChefu već dosta transformirala.

Najčitaniji članci