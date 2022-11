Lora i Maja okomile su se na Nikolu u 'MasterChefu': Uzeo me u tim da me može eliminirati

Da su se kandidati grupirali na osobnoj razini, vidjelo se u zadnjoj epizodi 'MasterChefa' kada je Lora Cepetić izravno prozvala Nikolu Kotura. Rekla mu je da ju je odabrao u svoj tim kako bi je mogao eliminirati iz showa. Osim toga, iz nje nisu prestale pljuštati kritike na Nikolin račun dok god je bila u kuhinji.

A sve to događalo se za vrijeme gastroduela, novog izazova u kojem su kandidati morali pokazati koliko dobro funkcioniraju u timu te pod vodstvom. Budući da se u početku, kada su Stjepan Vukadin, Damir Tomljanović i Melkior Bašić pitali tko želi biti chef, nitko nije javio, oni su za cheficu imenovali Maju Šabić i dali joj priliku da odabere vođu suparničkog tima. Ona se odlučila za Nikolu, jer je kako je istaknula – jako glasan u vili, pa mu želi dati priliku da se dokaže kao vođa u MasterChef kuhinji.

Foto: Nova TV

Maja je svoj tim vodila u plavoj pregači, a Nikola u crvenoj. Plavu pregaču još su dobili Tihomir Krklec, Lucija Kerečin, Leo Jurešić, Luka Marin, Andrea Davidović, Ivica Višić i Matea Alduk.

U crvenoj su, pod Nikolinim vodstvom kuhali Lora Cepetić, Luka Piesevoli, Maja Jalšovec, Lucija Davidović, Anita Vuković, Ivana Ivić te Marko Kolak. Lora je odmah, čim ju je Nikola prozvao za ulazak u svoj tim, izrazila nezadovoljstvo tom njegovom odlukom.

- Dogodilo se nekoliko stvari u vili gdje smo čuli da se planira menu, cijeli tim, čak do boje pregače. Nikola me uzeo da me može eliminirati. Žrtvenog janjeta uvijek mora biti - komentirala je ona.

Foto: Nova TV

- S obzirom na to da postoje te dvije skupine ljudi, htio sam ih malo odvojiti. Mi smo u službi. Kuhamo, radimo i mogu reći da puno ljudi u toj skupini vidim kao dobre kuhare - objašnjenje je koje je Nikola dao za svoj odabir.

Foto: Nova TV

Sljedeći korak bio je da odaberu tko će kuhati, a kojih četiri neće kuhati. Članovi timova koji nisu kuhali imali su za zadatak kušati jela nakon kuhanja. Nisu znali čije je koje jelo, no morali su ocijeniti koje im se više sviđa.

Dok je Maja odmah znala koga želi izabrati za kuhanje, Nikola je ponudio svom timu, tko želi kuhati, a tko kušati.

- Želim pomicati granice i dati priliku nekome raditi ono što do sada nije radio - objasnio je on. U njegovom timu potom su za kušače izabrani Lucija, Marko, Ivana i Lora.

Foto: Nova TV

Maja je za kušače izabrala Luku Marina, Ivicu, Mateu i Luciju.

- Mislim da su svi pojedinci koje je odabrala jaki u kuhinji - bio je komentar Lucije Kerečin na Majin odabir.

Kuharima je zadatak bio da pripreme tri slijeda, te da od svakog slijeda naprave po devet tanjura. Na raspolaganju za cijeli menu imali su 135 minuta, a u meniju je moralo biti i bijelo i crveno meso. Mogli su izabrati srneći file ili janjeći rep, a od bijelog mesa što nađu u dućanu. Plavi tim je uzeo srnetinu, a crveni janjetinu.

Foto: Nova TV

- Nervozna sam jer smatram da smo slabiji tim - rekla je Maja Jalšovec koja smatra da je ona dala najviše ideja za kuhanje i time izvlačila tim. No kad su radili jela, požalila se na to da je bila zadužena samo za pripremne radove. Ipak, primijetila je da joj tim prilazi i pita je za savjete.

Čim su počeli kuhati, Nikola je prvo uzeo sve tanjure koje je htio, pa se plavi tim morao snaći s onim što im je ostalo.

- Ne osjećam se dobro. Slanje Lore na kušanje bio je potez pranja ruku. Najjačeg igrača šalje na kušanje, pa je pala briga na mene - požalila se Maja Jalšovec nezadovoljna Nikolovim odlukama.

Foto: Nova TV

- Možda se Nikola uplašio uloge chefa, pogotovo jer su mu oduzeta četiri igrača. Dok sam kuhala imala sam osjećaj da me se rasteže sa svih strana, da moram sve provjeravati. Više je on prepuštao drugima nego što je držao konce u rukama - osvrnula se Maja Jalšovec.

Ipak, nisu svi u Nikolinom timu gunđali kao Lora i Maja.

- Ne obraćam pažnju na trzavice iz vile. Kad dođemo u kuhinju, mislim da nema mjesta nekakvim netrpeljivostima i lošem raspoloženju - komentirala je Anita te dodala da se u gastroduelu razmirice ostavljaju vani.

Foto: Nova TV

Kada su dobili prve tanjure, kušači su bili oduševljeni.

- Jela mi izgledaju odlično. Oduševljena sam, ne mogu vjerovati što smo dobili - rekla je Ivana. Svoje utiske upisivali su na papir. Nisu mogli prepoznati koje jelo pripada kojem timu, pa im je preostalo ocijene dodjeljivati prema okusima.

Foto: Nova TV

- Sve gledam i ne vjerujem da su to oni napravili - komentirao je Marko kada je stigao desert. Lora je kazala kako su je oba tima ''vrhunski zbunila''. Luka Marin je primijetio da je jeo ''baš dobru hranu, a da je nije ni kune platio''.

- Sa zadovoljstvom vam možemo reći da je ovo bila prekretnica u MasterChefu. Servirali ste 27 ozbiljnih MasterChef tanjura. U ime svih nas hvala vam na tome - rekao je Damir kuharima.

Foto: Nova TV

Žiri se jednoglasno složio da im je predjelo i desert bilo bolje od plavog tima, dok im je za glavno jelo bio bolji tanjur crvenog tima. Nakon ocjene žirija, kušači su iznijeli svoja mišljenja te je prema njihovom glasovanju više bodova za svoj menu dobio Nikolin crveni tim.

- Vjerovao sam u glavno jelo i očekivao sam pobjedu - rekao je Nikola.

- Zaslužena je pobjeda kod Nikole - komentirala je Maja. Plavi tim kao gubitnički ide u nominacije, s tim da oni koji su kušali ne sudjeluju u nominacijama, nego samo oni koji su kuhali.

- Ja sam razočaran. Iskreno, tanjuri koji su se radili, predjelo i desert su imali zanimljive i različite tehnike, kompleksne okuse. Žiri je dao neku ocjenu, po nama su naši sljedovi bili bolji - rekao je Tihomir. Ali to ga njegovo mišljenje ne spašava od nominacija koje ćemo vidjeti u sljedećoj epizodi.

Foto: Nova TV

Tko će dobiti najviše glasova od svog tima i završiti u borbi za ostanak u show te tko će sljedeći napustiti MasterChef vidjet ćemo uskoro.

