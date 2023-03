Lorena iz 'Braka na prvu' otkrila je detalje o ljubavnom statusu: 'On mi je uspio ukrasti srce...'

Lorena Farkač, bivša kandidatkinja treće sezone showa 'Brak na prvu', u intervjuu za RTL otkrila je u kakvom je odnosu sa Stefanom Modrićem, kandidatom s kojim su je eksperti spojili te što se sve promijenilo nakon showa.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U niti jednom trenu nisam bila zaljubljena u Stefana. Ekstrovert sam te se s osobama koje su mi bliske tako i ponašam. S obzirom na to da je on muško, ljudi mogu pogrešno protumačiti stvari. No da mi je bio jako drag i da mi se sviđao, to je istina - priznala je Lorena.

Foto: RTL

Dodala je i kako se sa Stefanom često čuje i viđa, ali na prijateljskoj bazi. Nakon showa su joj se dogodile velike promjene u životu.

- Na privatnom planu jako sam puno putovala, tražila sebe kao osobu i otišla na Erasmus u Francusku. Godina 2022. za mene je bila velika godina rasta. Poslovni se planovi nisu promijenili, radim i zarađujem od TikToka, cilj mi je otvoriti i svoju firmu, no ne želim još otkrivati previše stvari - rekla je.

Foto: RTL

Lorena je na Instagramu objavila fotku s novim dečkom s kojim je u vezi od studenog 2022. Kaže da joj je lijepo s njim i da je presretna.

Foto: Privatni album

- Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj - otkrila je.

Foto: Tea Belak

Lorena je priznala da je stavila filere u usnama nedugo prije snimanja 'Braka na prvu'.

- Radila sam filere, tako je. Naime, nije mi to bilo u planu, ali ukazala mi se prilika te sam odlučila staviti filere svega dva dana prije samog snimanja pa su mi usne bile jako otečene na samom snimanju. Trenutno su mi fileri splasnuli i nemam više ništa u usnama - priznala je Lorena.

Najčitaniji članci