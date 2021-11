Krunoslav, Rebeka, Marko i Branko, večeras na ploči nisu uspjeli izboriti prolaz u svoju završnu potjeru zbog čega je nju onda, po pravilima Potjere, odigrao samo Branko kojeg su odabrali ostali natjecatelji. Branko je imao osam točnih odgovora i jedan korak prednosti, a borio se za 40.000 kuna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lovac Mladen Vukorepa dobro je krenuo u svoju završnu potjeru, ali ubrzo je zapeo na drugom pitanju koje je glasilo: 'Koji je stripovski crtač autor Starog mačka, Polagane smrti i Crnog jahača?'. Odgovor, koji glasi 'Maurović', je znao Branko i vratio Mladena korak unatrag.



- Chris Donahue posljednji je američki vojnik koji je napustio koju državu? - pitanje je koje nisu znali ni lovac ni Branko, a odgovor je bio: Afganistan. Lovac nije znao ni iduće pitanje, a glasilo je: 'Naziv kojeg stroja za pretvaranje energije toka fluida u kinetičku energiju dolazi od latinskoga za vrtlog?'. Branko je znao točan odgovor koji je bio - turbina, i vratio Mladena na prvi korak.



- Priteci koje su rijeke Rama, Rakitnica i Bregava?- a odgovor je: Neretve. Branko je ponovno znao točan odgovor umjesto Mladena, kojeg je vratio na sami početak. Naravno, to je Branku i dalo nadu da će osvojiti 40.000 kuna. Lovac je imao dva sljedeća odgovora točna odgovora, a treće nisu znali ni Mladen ni Branko.



'Koji je bivši Vatreni četiri sezone bio Srnin suigrač u Šahtaru?' i 'U kojem je gradu Zoološki vrt smješten u četvrti Fredriksberg?, su pitanja na koje obojica nisu znali odgovore.

- Ne igram baš sjajno, ali moram priznati da dosta pitanja nemam pojma - komentirao je Mladen. Međutim, sva iduća pitanja je znao i time, baš u zadnjoj sekundi, izrekao točan odgovor kojim je prestigao devet Brankovih koraka.

- Treba opipati moj puls, ja sam isto u šoku od svega, moja je bila emisija vrlo vrlo čudna cijela, pogotovo završna. Očito mi koncentracija nije baš na najvišoj razini, ali ni pitanja mi nisu nikako legla tako da sam razmišljao, gledam brojače i vidim da su sekunde pri kraju i znam da ne smijem pogriješiti. Evo skoro sam napravio što je Branko napravio na kraju svoje ploče. Bili ste blizu da postanete prvi solo igrač koji me pobijedio u završnoj i prvi koji me pobijedio kad su svi ispali. Bila su dva negativna rekorda vrlo blizu za mene. Uspio sam se čudom izvući, ali najčudnija završna koju sam do sada igrao u ovih sto i nešto emisija.. - rekao je na kraju Mladen.