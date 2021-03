Pjevačica Demi Lovato (28) u novom je dokumentarnom serijalu o svom životu progovorila o zlostavljanju koje je doživjela kao tinejdžerica.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Izgubila sam nevinost silovanjem - rekla je u videu koji je objavila na YouTube-u pa nastavila:

- Ljubili smo se, ali ja sam rekla da ne želim dalje, bila sam djevica i nisam htjela to promijeniti još. Nije bilo bitno, ta osoba je svejedno to napravila. Ja sam to zatomila u sebi i uvjerila samu sebe da je moja krivnja jer sam otišla u sobu s njim, jer sam se zbarila s njim.

S 15 godina bila je Disneyjeva zvijezda, a s obzirom na to da je poput ostalih popularnih vršnjaka, kao što su Selena Gomez, Miley Cyrus i braća Jonas, nosila 'prstenje nevinosti', kojima su se obvezali da se neće seksati prije braka, šutjela je o silovanju.

- Bila sam dio Disneyjeve gomile koja je javno rekla da će čekati do braka. Moj prvi put nije bio romantičan, bio je sranje. A onda sam još morala stalno viđati tu osobu pa sam prestala jesti i snalazila se na druge načine: rezala sam se, povraćala, što god... I moja bulimija se toliko pogoršala da sam počela povraćati krv - ispričala je.

Zbog toga što je nosila prsten koji simbolizira 'čistoću' i suzdržavanje od spolnih odnosa, ali i katolički odgoj, nije u javnost izlazila s informacijom o silovanju. Dodatno se njezino stanje pogoršalo kad je vidjela kako se javnost odnosi prema Rihanni () nakon što ju je Chris Brown 2009. napao.

Seksualnu traumu proživjela je ponovno u ljeto 2018., onog jutra kada se predozirala pa je hitno hospitalizirana. Ubrzo nakon doživjela je nekoliko moždanih udara te srčani udar. Bio je to ključan trenutak za nju. Iako je dotad šest godina bila 'čista', posustala je nekoliko mjeseci ranije i sve je opet krenulo nizbrdo.

One večeri kad se predozirala, 23. srpnja 2018. godine, Lovato je s prijateljima bila u nekoliko barova, a zabava se zatim nastavila u njenom domu. Kad su svi otišli, Lovato je nazvala svog dilera.

- Nisam samo doživjela predoziranje, već sam i iskorištena. Doživjela sam mnogo seksualnih trauma dok sam bila tinejdžerica. Kad su me pronašli, bila sam gola, poplavila sam. Doslovno me ostavio mrtvu nakon što me iskoristio - rekla je Demi.