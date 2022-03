Lovkinja Morana Zibar (45) iz HRT-ove 'Potjere' u objavi na Facebooku pisala je o Ukrajincu koji već devet sezona vodi statistiku o kvizu i ganula mnoge. On joj je sada priznao da nažalost ne može jamčiti ažurnost podataka zbog zračnih napada zbog kojih moraju stalno bježati u sklonište.

- Ganuće! Postoji čovjek po imenu Semjon Fedotov koji evo već devetu sezonu minuciozno i skoro pa u real timeu vodi statistiku Potjere. Već je to samo po sebi zadivljujuće (ja bih odustala nakon dvije epizode), a još je nevjerojatnije znamo li da je on Ukrajinac koji živi u, pogađate - Ukrajini. Otišla sam sad na njegovu stranicu da nešto vidim i zadnji zapis me dirnuo. Semjon se ISPRIČAVA što zbog rata ne može jamčiti ažuriranost podataka, a zatim usred gotovo pa završenog unosa za netom emitiranu epizodu dodaje da se čuje sirena za zračni napad u Žitomiru, ali da će potpuni rezultati biti uskoro. Semjone, slava tebi i Ukrajini! - napisala je u objavi.

Objava je dirnula njene pratitelje, a Morana je odlučila kontaktirati Semjona koji joj je odgovorio i zahvalio na podršci Ukrajini.

- Semjon je brzo odgovorio na mejl i zahvalio na podršci, iako kaže da svakih nekoliko sati moraju u sklonište. A uz to, vodi statistiku i za druge verzije Potjere! - dodala je kasnije.

Dok mnogi Ukrajinci bježe iz svojih domova i zemlje, Semjonu je jedino žao što ne može na vrijeme pratiti i objaviti statistiku svog omiljenog kviza.