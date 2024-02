Lovre misli da je našao srodnu dušu, a Filip prijateljicu: 'Ne bih je povrijedio, ali bitan sam si ja'

Nova epizoda emisije četvrte sezone sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu' je počela susretom Klare i Lovre. Mladenka je došla pred matičara, a mladoženja nije skidao osmijeh s lica.

- Primijetila sam, sviđa mi se - rekla je Klara, a Lovre nastavio:

- Najviše mi se svidjelo što je u jednu ruku sramežljiva, a u drugu se vidi da ima vatre u njoj, to je simpatično.

Lovre nije mogao sakriti oduševljenje pa je rekao:

- Mislim da sam našao srodnu dušu i da će to dobro funkcionirati, barem ova dva mjeseca.

Na snimanju Filipu je bilo neugodno, a Klara i Lovre su bili vrckavi

Tamara i Filip snimali su vjenčane fotografije, a njemu je bilo neugodno jer ne voli biti prisan s nekim koga ne poznaje dok je Tamari djelovao opušteno. A iako malo nervozni, Klara i Lovre bili su prilično vrckavi tijekom fotografiranja. Poslije je Lovre rekao Klari da nije želio Dalmatinku jer su lajave i umišljene, a ona se samo nasmijala i rekla da se nada da će moći izaći na kraj s njom.

Tamara i Filip počeli su s prvim plesom - Filipu je bilo neugodno, ali Tamara je zadovoljna kako su na kraju otplesali. Uslijedio je ples oca i kćeri, a Tamarin je tata pokušao što više mogao izvući iz nje o Filipu. Tamari je puno značio taj ples, bila je na rubu suza i otišla popričati s tatom, koji je bio sumnjičav da će između nje i Filipa biti nešto.

Dok se Tamara zabavljala s gostima, Filip je popričao s kumom i prijateljem, koji su mu rekli da je Tamara super cura, ali ne za njega.

- Vidjeli su da to nije kalibar cure s kojom bih ja inače bio i rekli su mi sami da to nije to - objasnio je Filip.

Kumovi su primijetili kako su Tamara i Filip sramežljivi

Tamara je razgovarala s prijateljicom jer joj nije bilo jasno je li Filip pod tremom ili je samo hladan prema njoj. Prijateljica joj je rekla kako je čula da on priča kako nije njegov tip i da ne voli plavuše, što je malo razočaralo mladenku jer joj se njezin suprug svidio.

Lovri je laknulo kad je vidio da se Klara poput njega baš ne snalazi u plesanju, a ona mu je otkrila da nije dobila odobrenje roditelja za show, što se Lovru dojmilo jer, unatoč neodobravanju okoline - radi po svom. Kumovi su primijetili da su jako sramežljivi, ali da i dijele međusobne simpatije.

Klarina kuma željela je popričati s Lovrom i ohrabriti ga u vezi Klare.

- Ona je u dosta stvari ja u ženskoj verziji, što je plus - rekao je mladoženja dok je on Klari malo smotan, ali jako simpatičan.

Filip nije znao kako da počne razgovarati s Tamarom pa je ona preuzela inicijativu. Oduševila se kad je čula da ima psa te primijetila da ima strah od prisnosti.

- Ne bih je volio povrijediti, ali prvenstveno sam si bitan ja. Neću biti s bilo kim i ne mogu se dati bilo kome - rekao je Filip, a Tamarina prijateljica zaključila:

- Mislim da sam sa sobom nije siguran što želi. Sam sebe voli i tako će i ostati.

Tamarin otac razgovarao s Filipom

Tamarin otac pozvao je Filipa na razgovor koji mu je rekao da mu je Tamara simpatična i draga djevojka. Filip je nosio Tamaru u naručju do sobe i komentirao cijeli dan:

- Mislim da je ovo najluđa stvar koju sam do sada napravio. Sad idemo u te daljnje avanture pa ćemo vidjeti što može biti od toga.

Dok su jeli tortu, Filip je rekao svojoj supruzi da bi bilo pristojno da spavaju odvojeno, no Tamara je smatrala da bi bilo ispravnije da ju je pitao kako bi njoj bilo ugodnije. I vjenčanje Klare i Lovre privelo se kraju. Lovre je napomenuo kako bi bilo dobro da spavaju odvojeno da se ne bi pogrešno protumačilo.

- Bilo bi mi glupo da sad spavamo odvojeno, ali i malo glupo da spavamo skupa - objašnjavala je Klara pa su se dogovorili da će napraviti pregradu i svatko će spavati na svojoj strani.

- Odlazim na spavanje zadovoljan, ali umoran - rekao je Lovre.

Novi par su Anton i Nikolina

Novi dan i eksperti su spojili još jedan par. Predstavili su Antona, rođenog Kanađanina hrvatskog podrijetla koji živi u Španjolskoj. Voli fotografiju, jogu i pustolovine, a radi kao profesor engleskog jezika te od partnerice želi da je poštena, iskrena, zabavna i voli se šaliti. Dosad je bio s mlađim djevojkama jer je uvijek okružen mladima, a odlučili su ga spojiti s Nikolinom.

Avanturističkog je duha, empatična, voli vožnje motorom, kuhati pa eksperti misle da će si karakterno odgovarati. Eksperti se nadaju da će Anton prepoznati kod Nikoline otvorenost i spremnost za avanturu.

Dan je vjenčanja Antona i Nikoline. Anton je bio jako uzbuđen i njegov kum smatra da mu je krajnje vrijeme da pronađe nekoga, a najveća mu je mana što traži srodnu dušu, što je jako teško naći. Nikolina je također bila jako uzbuđena i jedva je čekala da sve počne i vidi svog partnera.

Prvo zajedničko jutro Lovre je priznao da se ne sjeća kad je posljednji put spavao sa ženom u krevetu, ali da je ugodno iznenađen kako je sve prošlo.

- S moje strane postoje male simpatije, ali za kemiju je još prerano - rekla je Klara koju je zanimalo je li Lovre ljubomoran.

- Jesam, ali ne u smislu da se osjećam nesiguran, nego ne volim kad mi netko gleda žensku u lokalu, to me iritira - rekao je dok Klara smatra da bi mu to trebalo imponirati.

Nikolina upoznala Antonove roditelje

Lovre je priznao da je malo konzervativan i da mu laska što ga svašta ispituje i ne gleda prazno kroz njega. Ubrzo su dobili pismo za medeni mjesec. Filip se probudio sam u sobi i rekao:

- Nikad mi se nije dogodilo da mi se cura koja mi nije odgovarala na prvu poslije počela sviđati. Mislim da eksperti nisu pogodili ni s čim, jedino taj smisao za humor koji imamo.

Tamara je komentirala kako je on njoj zgodan, pa se nada da će se barem malo situacija popraviti i da će on nešto pokušati.

- Imam osjećaj kao da sam s prijateljicom na kavi i sad pričamo kako ćemo i na taj medeni mjesec otići i družiti se - komentirao je Filip.

Nikolina pristiže na lokaciju vjenčanja dok Anton dolazi pred matičara jako nervozan, ali gosti su to protumačili da mu je jako stalo do svega. Antonova prva reakcija o Nikolini je jako pozitivna, ali moraju se bolje upoznati, a i gosti su bili optimistični i misle da bi mogli biti odličan par.

- Rekle su mi sve moje cure da sam mu se svidjela i da me upija - rekla je Nikolina.

Na fotografiranju su bili dosta opušteni, a Nikolinu je oduševilo njegovo traženje pravog pristupa prema njoj. Nakon vjenčanja Anton je putem videopoziva nazvao roditelje da se Nikolina upozna s njima. Nikolinu je oduševio spontanošću jer oni nisu znali da će ih nazvati pa je sve djelovalo još opuštenije.

- Bio sam sretan i uzbuđen, želio sam da vide kako je lijepa i lijepo govori i bilo mi je drago što su to vidjeli - rekao je mladoženja i na kraju su se dogovorili da će spavati u istom krevetu.