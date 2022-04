Lovrec nakon ispadanja iz 'Plesa sa zvijezdama': 'I pjevanje bih volio probati, tko zna što će biti'

U nedjelju je 'Ples sa zvijezdama' napustio treći par, voditelj Matija Lovrec (54) i njegova plesna partnerica Helena Bradvica. Žiri je smatrao kako je jive koreografija koju su izveli u kostimima iz 'Paklenog Šunda' njihov najbolji nastup dosad, no glasovi publike na kraju su presudili.

- Show je kad-tad morao doći kraju za mene kao potpunog plesnog amatera. Svaki poraz boli, ali ako imate lijepe uspomene, onda ga lakše prebrodite. Nema razočaranja, nema plakanja, nema negative. Samo pozitivno, samo veselo - smatra Matija.

Dodaje kako je svaki nastup nakon prve emisije za njega uspjeh.

- Više od ovoga bilo bi stvarno nerealno s obzirom na moje znanje o plesu, moju kondiciju i sve ono što me sprečavalo da dam više. Dao sam trenutačni maksimum i to očito nije više bilo dovoljno - kaže nam voditelj. Na kraju emisije citirao je kolegicu Vlatku Pokos (50), koja je prva ispala iz showa. "Ja bih volio da hrvatska javnost upamti jedno ime, a to je Mateo Cvenić", rekao je tad kroz smijeh.

- Vlatka je moja prijateljica i žao mi je što je prva ispala iz showa. Njezina izjava o Mateu je postala viralna i samo sam htio to nastaviti. Ne šalimo se kad kažemo da javnost mora upamtiti Matea Cvenića! - objasnio nam je.

U showu se, kaže, odlično slagao sa svima, bez obzira na veliku generacijsku razliku. Ipak, najviše pohvala ima za svoju plesnu partnericu.

- Helena je najpozitivniji dio showa za mene. Imala je puno strpljenja i trudila se naučiti me svim tim plesovima. Sigurno ćemo ostati u kontaktu, kao što ću sigurno nastaviti s rekreativnim plesom u Plesnom centru Zagreb by Nicholas, gdje sam proveo divne trenutke napornih treninga - otkrio je.

A koga bi Matija volio vidjeti kao pobjednika?

- Moj favorit je Sandi, stvarno se dao u cijeli show. Uz njega, tu su i Jelena, pa Bojana, a i Pedro može do finala. No ja ću uvijek navijati za Asima, kao što bi i on za mene - kaže Lovrec.

Najljepši trenuci iz 'Plesa sa zvijezdama' za njega su live emisije, atmosfera i druženje s natjecateljima. Nije se nadao ovolikoj podršci publike niti brojnim pozitivnim reakcijama te ističe kako mu je to mnogo značilo.

Otkrio nam je i tko su bili njegovi najveći navijači:

- Moja kći Maria, moj sin Tom, moja obitelj, moji prijatelji, moja ekipa s Grafičkog fakulteta, moja ekipa iz Hrvatskog auto i karting saveza, moji zaljubljenici u automobile i motore, moji DJ-i s Akademije, mnogi drugi koji su me podržavali od početka.

A vidi li se Matija ponovno u ulozi natjecatelja u nekom televizijskom showu?

- Volio bih probati još nešto, možda pjevanje, ali u tome sam poluprofesionalac pa nije fer prema drugima. Ili možda neko TV natjecanje u sviranju saksofona, DJ-iranju, vožnji automobila ili motocikla? Nešto u čemu bih možda bio favorit? Ili ne? Tko zna što nas čeka... - kaže Lovrec.

