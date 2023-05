Lovro: Sudjelovanjem u showu ispunio sam si jedan veliki san. Vjeko: Druženja mi već fale!

Vjeko nije bio strog, ali nije bio ni popustljiv. Vjeko je predivna osoba. Ponavljam to kao papiga u zadnje vrijeme, ali kada kažem da me naučio kako biti velika i dobra osoba to stvarno i mislim. On je stvarno takav, velikog i otvorenog srca i pažljiv u svemu što radi, hvalio je glumac Lovro Juraga mentora Vjeku Ključarića. Dečki su u subotu pobijedili u showu 'Zvijezde pjevaju' pa smo tim povodom porazgovarali s njima o showu, pjevanju, ali i budućnosti.

Jeste li s Vjekom odmah kliknuli?

Lovro: Trebalo nam je otprilike sat vremena da kliknemo, a sve ostalo je teklo lagano.

Budimo realni, i Vjeko je shvatio koliki ste talent na prvoj probi, a i žiri je odmah u prvoj emisiji to znao. Jeste li sudjelovanjem u ovoj emisiji ispunili neki svoj dječački san?

Lovro: Definitivno, ‘Zvijezde pjevaju’ pratim od 2007. kada sam zaista bio mali dječak. Sudjelovanjem u ovo showu ispunio sam si jedan veliki san. Kada smo stajali na sceni prije zadnjeg čitanja tablice u finalu, rekao sam Vjeki da mi se dogodio déjà-vu, on je rekao da je to od toga što smo puno puta stajali na tom istom mjestu, ali ja sam mu negirao to i rekao: “Ne, ne, ja sam ovo nekad davno sanjao. Nisam vidio čista lica, ali sad vidim sve i stvarno mi se ostvario san.”

Foto: Dario Njavro za HRT

Koliko vam je gluma pomogla u showu? U smislu da ste nekad mogli mimikama lica mogli odvući pažnju žiriju s pjevanja, s nekog zaboravljenog stiha.. Nije da vam je to baš trebalo s obzirom na to kako odlično pjevate, ali...

Lovro: U tom smislu nije. Ništa što sam ja na toj sceni radio proteklih 7 tjedana ni u jednom trenutku nije bila gluma. Vjeko i ja smo u svaku pjesmu ulazili s puno emocije i respekta. Ja osobno mislim da to nema smisla. Skrivati se iza ikakve maske znači da nismo iskreni prema sebi samima, a to mislim da nije dobro ni u jednoj umjetnosti. Trebamo naučiti biti iskreni prvo prema sebi, a na drugima je da to osjete i sude. Nikada sve nećemo moći zadovoljiti, ali na nama je da budemo iskreni.

Tko vam je bio najveća podrška u svemu ovome?

Lovro: Svi moji najbliži.

Koji ćete nastup najviše pamtiti? Koja pjesma vam je bila najzahtjevnija?

Lovro: Najviše ću pamtiti Zitti e Buoni, Bicikl i Nocturno. Sva tri nastupa imaju posebno mjesto u mom srcu, ali mislim da ako moram birati to bi definitivno bio Nocturno.

Foto: Dario Njavro za HRT

Je li ova pobjeda odličan poklon za skorašnji rođendan?

Lovro: Definitivno.

Koji su planovi za budućnost?

Lovro: Pustiti vremenu da odradi svoje, uživati u trenutku i svakom budućem projektu koji me čeka.

Vjeko, prije svega, čestitam na pobjedi. Prvi put ste bili u ulozi mentora, kakvo je iskustvo?

Vjeko: Hvala! Velika mi je bila želja pronaći se u ulozi mentora u emisiji 'Zvijezde pjevaju'. Nezaboravno iskustvo, puno sam toga naučio sebe, a nadam se i Lovru.

Foto: Dario Njavro za HRT

Po čemu ćete pamtiti sudjelovanje u emisiji? Imate li neku anegdotu sa snimanja/proba?

Vjeko: 'Zvijezde pjevaju' ću pamtiti po tome što sam jurio sa emisije direktno u rodilište, ali i po raznoraznim druženjima sa cijelom ekipom.

Kad ste na prvim probama čuli Lovru, jeste li znali da ćete s njim daleko dogurati?

Vjeko: Interesantno je to što sam ga prvi put čuo i vidio na dodjeli jedne nagrade i već tada sam pomislio kako bi bilo fora da sam mentor nekome kao što je on. Nije prošlo ni dva dana, već me nazvala Uršula Tolj i rekla da sam baš njemu mentor. U njemu sam odmah vidio veliki potencijal i imao sam neki predosjećaj da bi mogli doći do finala.

Kakav je bio osjećaj kad su Barbara i Duško priopćili da ste vi pobjednici?

Vjeko: Bili smo emocionalno rastureni nakon Nocturna i onda smo posljednje atome snage potrošili na izvedbi 'Zitti e Buoni' od Maneskina. Ma to je bio jedan ringišpil emocija kada su nas prozvali...

Foto: Dario Njavro za HRT

Vjerujem da će vam nedostajati druženja i da ste kao ekipa svi odlično kliknuli na snimanjima, ali u međuvremenu ste dobili i prinovu. Kako sada izgleda život?

Vjeko: Druženja mi već sad nedostaju jer je ekipa stvarno posebno dobra. Svi smo odlično kliknuli i stvorili smo prijateljstva za zauvijek. Koliko god mi je žao jer je ovo glazbeno putovanje završilo, toliko sam i sretan jer ću se sada moći posvetiti obitelji. Moj život je sada dobio jedan novi smisao.

Ulovite li se kada da gledate kćer i pomislite: 'Eni, mi smo ovo stvorili’?

Vjeko: Naravno! Sve to djeluje pomalo nestvarno sve dok ne zaplače, onda te instant vrati u realnost.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

S kime ćete ostati u kontaktu nakon showa? S kime ste sve odlično kliknuli?

Vjeko: Ma sa svima! Još uvijek mi je pomalo nestvarno da sam stvorio prijateljstvo s ljudima koje pratim još od malih nogu. Jurkotićeva punica živi vrata do moje punice, tako da sam siguran da ćemo se družiti na nekim nedjeljnim ručkovima.

Koji su planovi za budućnost? Imate li neke gaže ovo ljeto?

Vjeko: Trenutačni plan mi je objaviti novi singl u narednih mjesec dana. Koncerti se intenzivno planiraju, a datume nastupa ću objavljivati na svom Instagram i Facebook profilu.

Najčitaniji članci