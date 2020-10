Mario razočarao žiri: 'Odlično je počelo, ali ne zvučiš kao vrabac'

Mario Valentić imao je izvedbu i u muškoj i ženskoj varijanti - Seana Paula i Becky G. Žiri nije bio oduševljen pa su imali kritike na njegov nastup

<p>U sedmoj epizodi zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' natjecatelji su ponovno morali utjeloviti slavne glazbenike i na scenu donijeti nevjerojatne transformacije. Prvi je nastupio <strong>Siniša Ružić </strong>(51), koji je pjevao u duetu s radijskim i televizijskim voditeljem, te bivšim natjecateljem ovog showa, <strong>Daliborom Petkom </strong>(41). Izveli su pjesmu iz mjuzikla 'Chicago' te utjelovili glumice Catherine Zetu-Jones i Renée Zellweger.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko Grubnić zaslužan je za kreacije Indire, Maje i Nives u 'Tvoje lice zvuči poznato'</strong></p><p>- Nisam naviknuo na štikle, jednostavno nisu za mene, a pokazalo se to i danas. Toliko sam se uživio da imam valunge - rekao je Dalibor nakon izvedbe.</p><p>- Bez obzira na to što ste vi ovo izveli s nepodnošljivom lakoćom, to uopće nije lako, izuzetno je teško. Vi ste ljudi koji imaju veliku glumačku težinu. To ste donijeli lepršavo, šarmantno, bili ste koordinirani, zabavni, nasmiješeni, hitri, duhoviti - rekao je Goran Navojec.</p><p>- Bili ste urnebesno smiješni. Ovo je Siniša bio pravi glumački zadatak za tebe - rekla je Indira.</p><p><strong>Lu Jakelić</strong> (26) se gledateljima predstavila kao Severina. Nakon što je oduševila fantastičnom izvedbom, Indira joj je rekla: 'Seve si klonirala, 'Tarapana' je bila u studiju. Apsolutno si skinula njezin vokal, ekspresiju, kretnje. Svaka ti čast!' </p><p>Oduševljenje nije krio ni Mešin: 'Stvarno si bila Severina, glas, kretnje… Kako? Ona ima toliko prepoznatljiv glas kad ga se krene imitirati, mora zvučati krivo, ali kod tebe to nije zvučalo krivo'.</p><p>- Nakon tvoje Severine, još se više sramim svoje Severine - rekla joj je Nives koja inače na svojim nastupima pjeva i Severininu 'Tarapanu'.</p><p>- Znam da se u refrenu borim i ne mogu doći do daha, a ti ni u jednom trenutku nisi izgubila tu Severininu nijansu, nevjerojatno - istaknula je Nives. </p><p>- Taj katarzični dramski jecaj koji si nam ovdje dočarala nekoliko puta, to je bilo savršeno izvedeno - komentirao je Goran.</p><p><strong>Marko Braić</strong> (28)<strong> </strong>na pozornicu je izašao kao diva Aretha Franklin i izveo pjesmu 'I say a little prayer' te svojom odličnom interpretacijom oduševio žiri i publiku.</p><p>- Glumački angažman je bio izuzetan, na visokom nivou i vjerujem da ti je puno teže raditi ovakve stvari nego kad imaš neku finu, ludu koreografiju na koju se razbacaš. Ovdje si morao biti miran, a opet nam donijeti tu Arethu. Bio si odličan - rekao je Igor.</p><p>- Zvučao si jako, jako istinito - kazao je Goran.</p><p>- Zadivljena sam kako si dobio taj jedan moćan falset kojeg si održavao do samog kraja -rekla je Nives.</p><p><strong>Marinu Orsag </strong>(41) imali smo prilike gledati kao Gorana Bregovića na njegovom nastupu u Parizu 2013. godine.</p><p>- Meni je bilo super. Imala si njegove kretnje, bila si totalno markantan muškarac. Bilo mi je super kako si svirala tu gitaru - rekla je Nives.</p><p>- Odlično si utjelovila Gorana. Bilo je jako teško pratiti onaj tempo, malo sporo, malo brže, pa te čekam da pogriješiš, a ti nisi pogriješila - kazala je Indira.</p><p><strong>Mario Valentić </strong>(40) imao je dvostruku ulogu. Imao je izvedbu i u muškoj i ženskoj varijanti - Seana Paula i Becky G.</p><p>- Odlično je počelo. Izašao si iz lifta, maska je fantastična, stoji ti i ovaj outfit. Krene glazba i odjednom se pojavi ekran, a na njemu ogromna osoba, čak nije bila ni sama i malo se toga prepadneš. Pomisliš si: 'Hvala Bogu da tehnologija nije toliko napredovala da ta osoba može izaći iz ekrana'. Tako da su moji osjećaji malo podvojeni - rekao je Igor.</p><p>Nives se nje složila s tim. Kaže da joj se Becky s ekrana čak i svidjela.</p><p>- Svidjelo mi se to senzualno diranje - kaže Nives. Indira je pak bila malo stroža: 'Vrlo si samouvjeren, ali to ne zvuči ni poput goluba ni poput vrapca'.</p><p><strong>Neda Parmać</strong> (35) je oduševila žiri transformacijom u pjevačicu Fleur East pa su je nagradili komentarima. </p><p>- Ova koreografija je bila veliki posao. Siguran sam da to nije bilo lako i čestitam ti. Bila si zgodna, seksi, šarmantna - rekao je Goran. </p><p>- Otpjevala si i otplesala ovu pjesmu kao da je tvoja vlastita i to je na pobjedničkom nivou. Bila si sjajna i slatka, dominirala si. Sve je po mom guštu i energija i koreografija - komentirala je Indira. </p><p>- Čak mi je ovaj nastup izgledao bolji nego u spotu - kazao je Igor. </p><p><strong>Lana Klingor Mihić </strong>(40) na pozornicu je izašla kao Pharrell Williams. </p><p>- Ovo je bio maestralno odrađen, ali ne baš prezanimljiv zadatak. Nije tu bilo baš što posebno za odraditi, ali moram priznati da si ti bila zanimljiviji Pharell od samog Pharella - riječi su kojima se Nives osvrnula na Lanin nastup. </p>