Lucija Luce Ćustić: 'Pjesma za prvi ples sada ima i videospot'

'Sve me vodilo k tebi' pretposljednji je Lucin singl koji će se naći na novom studijskom albumu ‘Fragmenti’, a pjesma idealna za prvi ples sad napokon ima i spot koji stiže baš na Valentinovo! Spot je snimljen u režiji Tomislava Marića, a donosi nam svakodnevne intimne trenutke između dvoje zaljubljenih na jednostavan i nepretenciozan način, izjavila je Luce i nadovezala se:

- Upravo takva ljubav treba biti, ako se mene pita, jednostavna. Nisam neki fan Valentinova, jer smatram da se najljepše stvari u vezi događaju spontano, a ne pod presingom i onda kad "moramo".. bilo to smišljanje poklona, izjavljivanje onih dviju velikih riječi ili odlazak na prvu ili stotu zajedničku večeru. Ipak, nekoliko stvari se spontano poklopilo - ovo je moja prva pjesma u kojoj pjevam o sretnoj, uzvraćenoj ljubavi, a i spot je taman bio gotov pred Valentinovo, tako da smo ga odlučili podijeliti s vama upravo na taj dan. Poklon je ovo svima zaljubljenima i onima koji će to tek postati, a kako bi moja prijateljica rekla- 'pjesma za prvi ples' sad ima i spot! Dajana Čuljak i Rade Radolović su, uz pomoć režisera i snimatelja Tomislava Marića to divno dočarali, a ja sam ovog puta bila u ulozi 'naratorice', uz samo povremena pojavljivanja.

Foto: Maja Turković

Nakon snimanja spota, dogodila joj se i jedna neplanirana dogodovština – snimanje spota završilo je u - blatu.

- Uključila sam GPS i zadovoljno krenula kući, misleći kako je ovoga puta snimanje mog dijela završilo brzo i bezbolno, jer se inače ne osjećam baš ugodno na snimanju spotova i jedva čekam da moj dio bude gotov. Jedino me mučilo hoću li zaprljati haljinu valjajući se po onoj mokroj, blatnoj travi, ali i to je dobro prošlo. GPS me navodio po makadamu, pa sam u jednom trenu vozila kroz neki potpuno nenaseljeni dio, uz rijeku i šumu, izbjegavajući lokve i blato na toj rupičastoj cesti. Sjećam se da mi je kroz glavu prošla misao 'uskoro će pasti mrak'.

U idućem trenutku bila sam u blatu "do grla", potpuno zapela i u nemogućnosti kretanja ni naprijed ni nazad s autom. Nisam mogla ni izaći kroz vrata jer je lijevo od mojih vrata bila ogromna blatna lokva. Kroz suvožačka vrata sam se izvukla do gepeka gdje su bile stare cokule bez žniranaca i takva pogubljena i blatnjava sam odlučila hodati prema jedinoj kući na vidiku u potrazi za lopatom. Dakle u tom trenutku imam na sebi full make up, frizuru, cvijeće u kosi i finu haljinu- a na nogama stare, oronule, blatne cipele bez žniranaca. Takva se pojavljujem pred dvorištem nečije kuće, gdje na moju ogromnu sreću taman iz auta izlazi gospon Goran, koji je kako kaže, danas slučajno došao sat vremena ranije doma s posla, a uz to je- mehaničar! Malo je reći da me gospon Goran spasio.

Zavlačio se pod auto tražeći osovinu, skoro si skurio gume mojom krivicom i na kraju me uspješno izvukao iz tog živ(ahn)og blata. Hvala još jednom dragom gosponu na pomoći, cijela akcija bi prošla puno teže i trajala duže da njega nije bilo tamo. Snimali smo spot za pjesmu koja se zove "Sve me vodilo k tebi", ali u šali svom dečku kažem da me tog dana ipak sve vodilo mehaničaru - rekla je.

Foto: Maja Turković

Tekst pjesme nosi potpis Lucije Ćustić, a u glazbi joj se pridružio stalni suradnik Alan Dović, koji je ujedno autor aranžmana i produkcije ‘Sve me vodilo k tebi . Izlazak albuma ‘Fragmenti’ Luce je najavila za kraj svibnja.