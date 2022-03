Lucija Lugomer nakon ispadanja iz showa: 'Nisam očekivala da će nas žiri ponovno spašavati'

Plus size model Lucija Lugomer (28) i njezin plesni partner Marko Šapina (31) napustili su show “Ples sa zvijezdama” u trećoj epizodi. Tako su presudili glasovi publike, a Zagrepčanka, kaže nam, nije razočarana. Plesali su valcer uz pjesmu “What a Wonderful World” u izvedbi The Eternal Romantica. To joj je i najdraži ples.

- Zahvalna sam za priliku koju sam dobila. Moje sudjelovanje u showu daleko je od moje zone komfora, tako da sam pobijedila i sebe. Nisam razočarana i nemam zbog čega biti. Valcer me oduševio i s ponosom mogu reći da sad znam plesati i taj ples. Od početka showa valcer mi je bio velika želja, tako da sam ispunila i osobne želje - kaže Lucija.

Dodaje kako će nastaviti druženje s Markom.

- Marko i ja smo se dogovorili još od početnih treninga da ćemo, i nakon što ispadnemo, nastaviti s nekim načinom plesa i treninga u mom životu. Ne planiram upisivati plesnu školu, ostavljam ples kao rekreativni dio života - priča plus size model.

U prošloj epizodi od ispadanja ih je spasio žiri, a sad su tu priliku dali Albini Grčić.

- Nisam očekivala da će nas žiri ostaviti i ovog puta jer bi to bilo neprirodno za show s tolikom publikom. Jedna prilika je bila sasvim

dovoljna - priznaje Lugomer. S ekipom iz showa dobro se zabavljala.

- Sa svima sam se povezala na ovaj ili onaj način. Svima sam pokazala poštovanje, od kandidata do produkcije, kamermana pa do tete čistačice. Ništa manje niti ne očekujem od sebe u životu. S Markom nastavljam prvenstveno prijateljstvo, koje smo dosta intenzivno proživljavali ova dva mjeseca. Nije teško s njim biti blizak jer je toliko predivna i jednostavna osoba - kaže Lucija.

Dodaje kako nosi divno iskustvo i uspomenu.

- Dobila sam priliku i iskoristila je jer ovakve stvari ne dolaze nekoliko puta u životu. Pamtit ću samo ono najljepše - kaže.

Ne smatra da je žiri bio strog prema njoj i Marku, a u ranoj fazi natjecanja još nema favorita. A što kaže na komentare gledatelja da nisu zaslužili ispasti?

- Zahvalna sam na svoj podršci koju smo dobili i više no što sam očekivala. Ne bih komentirala što smo zaslužili, a što ne, jer ovo je show i treba znati i izgubiti u životu. Marko i ja nismo došli u show pobijediti, naša uloga je bila približiti ples ljudima koji nemaju tu priliku i suzbiti predrasude koje su nam postavljene. To je bila naša priča i zahvalna sam na prilici da je ispričamo jer se jako puno ljudi povezalo s nama. Najbitnije nam je da smo ostali svoji i zbog toga ćemo i za 20 godina moći biti ponosni na sebe - kaže.

Suprug Danijel Grlić, s kojim ima sina Leona (2), bio je njezin najveći fan u zagrebačkom studiju.

- Ma gotovo cijeli studio uvijek je bio uz nas, ili se pljeskalo i navijalo, a ponekad i plakalo s nama. Svi su oni bodrili nas i mi njihovi - kaže Lugomer pa dodaje:

- Sad planiram dobar zasluženi odmor i nadoknađivanje propuštenog vremena uz svoje dijete prvenstveno, a u studio ću doći i

pružiti podršku kako god bilo i tko god pobijedio.

Za kraj Lucija otkriva anegdotu:

- Kad je počeo show, jedan od naslova bio je da Pedro i ja plešemo skupa, što je u potpunosti nelogično budući da smo i Pedro i ja došli u ulogama zvijezda, pa smo se našalili na svoj račun.