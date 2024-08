Lucija Lugomer vrući zagrebački asfalt zamijenila prekrasnim plažama: 'More, celulit i ja!'

More, celulit i ja - ljeto 2024., poručila je plus-size manekenka Lucija Lugomer (31). Vruće zagrebačke ulice zamijenila je nedavno prekrasnim dalmatinskim plažama, a dašak atmosfere s jedne je prenijela pratiteljima na Instagramu u utorak.

Okrenula se prema moru u bijeloj kombinaciji pa otkrila kako ovo doba obožava jer je sve opuštenije. Kaže kako se ljeti ne šminka, hoda bosa, odijeva se laganije, ne fenira kosu, kuha ručak u bikiniju... Tad ništa nije perfektno i zato je, ističe, savršeno.

Društvo na moru radi joj njezina obitelj - suprug Danijel Grlić te sinovi Noel i Leon.

Lucija i Danijel zajedno su od 2015. godine, a upoznali su se putem nterneta. Danijel je inače poduzetnik i chef, specijaliziran za pripremu sushija. Školovao se u Los Angelesu, u velikoj kompaniji ACE (Ashian Cuisine Enterprises). Danas ima vlastitu franšizu za sushi.

Sudbonosno 'da' par je izrekao 2018. u zagrebačkoj crkvi Sv. Blaža.

- Imala sam puno veće planove za današnji dan, ajmo rezervacija večere, imamo tetu čuvalicu, pa ajmo fotografa da opali par za uspomenu...možda neki video ako nam se zvijezde poklope. Ja ću frizeru na frizuru i nabacit dobru štiklu a on će srediti bradu i obuci košulju - napisala je tad na društvenim mrežama pa dodala:

- No, činjenica je da smo danas prospavali pola dana i pokušali smiriti moj niski tlak, otišli na ultrazvuk bebe, počastili se pizzom i potom na roditeljski sastanak u vrtić. Nismo si kupili nikakve poklone, nismo opalili niti jednu fotku, okupali smo dijete zajedno i navečer ćemo pogledati Masterchefa. Ono sto vam mogu reci jest da smo pronašli balans u očekivanjima. Dado, sve znaš i to je najbitnije. Ostali, ja se nadam da ćete pronaći u životu partnera koji drži do one 'u dobru i u zlu' - jer to je jedina istina koja postoji.

Početkom 2020. par je dobio sina Leona, a tri godine kasnije stigao im je sin Noel.

