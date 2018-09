Lucija Šarić pokazala luksuzan dom s 13 kupaonica i kuglanom

Pola kvarta tu je mislilo da se škola gradi, to je bilo jako smiješno. Ljudi ostanu u šoku jer nije to kuća koji možeš vidjeti svaki dan. Puno truda i novaca je uloženo u nju da zablista, pohvalila se Lucija Šarić (24) svojim domom u intervjuu za RTL Exkluziv. Bivša natjecateljica 'Života na vagi' otkrila je kako je u godinu dana skinula 30 kilograma od svojih početnih 135, a cilj joj je doći do 68 ili 70 kilograma.

Foto: Screenshot RTL

- Izgubila sam puno, smatram da je za period u kojem sam izgubila-dovoljno. 'Život na vagi' mi je pomogao radi motivacije, to je za mene bila prva stranica nove knjige - rekla je Lucija. Istaknula je kako dečku, konobaru Adamu Brnadiću ne smeta njezina težina i da joj je rekao da bi mnoge djevojke bile sretne kada bi izgledale poput nje. Ponekad joj kaže i da pretjeruje sa svojim mršavljenjem.

Foto: Screenshot RTL

Lucija je kći tajkuna Marijana Šarića iz Sesveta, a tvrdi kako se s godinama naučila nositi s nadimkom 'tajkunova kći'. Dodala je kako je to dugo pokušavala sakriti, ali nije mogla utjecati na to.

Foto: Screenshot RTL

- Svašta su pisali prvo sam bila sponzoruša, pa sam postala razmaženo derište, pa principessa, sve sam moguće bila - ispričala je Lucija. Ona živi u Sesvetama u kući s devet spavaćih soba, 13 kupaonica, liftom, bazenom i kućnom kuglanom. Uvjerena je da bi se snašla u životu da nema sve te pogodnosti, a kada 'sredi' svoju kilažu planira se posvetiti glazbenoj karijeri i napisati knjigu.

Foto: Screenshot RTL

- Pjevanje je svakako u planu. Smatram da to treba doći nakon moje transformacije. Nije da ja se sramim sebe deblje nego jednostavno mislim da za pjevanje čovjek treba imati X faktor, a X faktor je još bolji kad imaš cijeli paket - zaključila je Lucija u razgovoru za RTL Exkluziv.