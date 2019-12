Luda teorija: Chandler i Monica sami u istoj kući kao i Kevin?

Seriju 'Prijatelji' i film 'Sam u kući' vjerojatno ste pogledali mnogo puta, ali zasigurno niste primijetili da ih nešto povezuje. Naime, Chandler i Monica u posljednjoj sezoni rekli su ostatku ekipe da planiraju preseliti u lijepu obiteljsku kuću u predgrađu, a čini se da su istu kupili od roditelja Kevina McCallistera.

Nakon što su dobili potvrdu od ljudi koji su živjeli u toj kući producentska kompanija '22 Vision' snimila je video u kojem objašnjavaju ovu poveznicu.

Nedavno je još jedna scena uznemirila korisnike na internetu te se podiglo puno prašine. Kanadska državna televizija izrezala je pojavljivanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u filmu 'Sam u kući 2', no naglasili su da je to učinjeno prije nego li je on izabran za predsjednika te da je napravljeno samo zbog skraćivanja filma.

Mnogi korisnici društvenih mreža optužili su CBC da je donio politički motiviranu odluku, a Trumpov sin Donald Trump Jr. na Twitteru je taj potez proglasio 'patetičnim'. Puno kontroverzi i neobičnih poveznica za božićnu komediju o dječaku koji spletom nesretnih okolnosti ostane sam u kući.

