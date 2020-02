Lugomer: 'Moj tata je heroj, on me odgojio nakon smrti majke'

Influencerica i plus size manekenka Lucija Lugomer (26) nakon što je prošlog tjedna rodila sina Leona, sad je posvetila emotivnu objavu na društvenim mrežama suprugu Danijelu Grliću, koji je bio uz nju tijekom cijele trudnoće i poroda.

- Hvala ti kao muškarcu koji se trudi iz dana u dan biti najbolji muž na svijetu. Hvala ti što si svih ovih 40 tjedana bio uz mene, i to bez jedne iznimke. Hvala ti što učiš uz mene i od mene. Hvala ti što ti to nije teško priznati. Hvala ti što si mi pružio dvije najljepše uloge mog budućeg života. Hvala ti što si ponosan i što razumiješ kada niti ja samu sebe ne razumijem. Hvala ti što si zaljubljen te ono najbitnije, zato što se to itekako osjeti - započela je Lucija objavu.

Lugomer se osvrnula na to kako se uz trudnoću automatski veže ljubav između majke i djeteta.

- Ja vam iz prve ruke moram reći kao dijete samohranog oca da je za mene moj tata veliki heroj. Jer ovu Luciju koju vi danas gledate, čitate, razumijete, podupirete i volite, također je stvorio muškarac. Itekakav muškarac! Muškarac koji je svoju ženu volio najviše na svijetu, međutim, ostao bez nje nakon mnogo godina ljubav zbog teške bolesti - ispričala je Lugomer.

Svog supruga Lucija je također nazvala herojem te istaknula kako se ne smije zaboraviti istaknuti koliko je posebna ljubav oca i djeteta.

- Često se od njih očekuje da budu čvrsti, hladno, ozbiljni, a u stvari i oni uče biti najbolji što mogu i znaju i to vrlo često s velikim upitnikom iznad glave koji se iz nekog razloga eto - ne bi smio priznati. Hvala vam svima na divnim željama, savjetima i čestitkama. Hvala vam što znate biti sretni tuđom srećom - kaže influencerica.

