Lucija Lugomer (28) nastavlja svoj rat s hejterima na Instagramu.

Plus size manekenka objavila je novi video u kojem pleše u pripijenoj haljini i pokazuje srednji prst kameri.

- Vidim ovdje jedan veliki problem a to je da se još vise trebamo držati skupa i podržavati jedna drugu!!! Usput - primijetila sam da bi bilo dobro da napravim i pregled sluha obzirom da vise ne čujem tuđa mišljenja. Žene, zapamtite - ti nisi mana i ti nisi nedostatak! Ljubim vas i uživajte svake sekunde svoga života jer on je jednako unikatan baš kao i vi same - napisala je uz video.

Objava je skupila više od 7 tisuća lajkova i hrpu komentara.

- 'Treba mi ovakvo samopouzdanje', 'Obožavam te', 'Ti si kraljica', 'Bravo' - pisali su joj pratitelji.

Lucija je nedavno na Instagramu objavila i fotografiju svog trbuha.

- Ovo je za ljude koji prenose strah od debljine i koji pretpostavljaju zdravlje ljudi samo gledajući u njih te koji misle da bilo tko iznad određene veličine promiče pretilost - napisala je u opisu.

Fotografija je skupila gotovo tri tisuće lajkova, a u 56 komentara koji su se nanizali ispod nje, pratitelji su joj uglavnom čestitali na hrabrosti.

- Hvala ti na ovome, Meni je ovo woooow... Mislim da svako od nas treba voljeti sebe, pa baš onako kako nas je dao Bog na svoju sliku i priliku... Međutim ove društvene mreže nam samo nameću "ideale"... I puno nas u svemu tome zapravo izgubi sebe... Nažalost... Bravo Lucija za vaš post, Prelijepa si, draga - pisali su joj

Podsjetimo, otkako je stala u obranu pjevačice Lane Jurčević koju su Neven Ciganović i Lidija Bačić prozvali zbog 'nekoliko kilograma viška', Lucija učestalo objavljuje statuse na društvenim mrežama. Nedavno je tako objavila je video sličan Laninom u kojem ponosno ističe svoje obline.