Lugomer se skinula u badić pa poručila: Strije i ožiljci su ljudski

Lucija se trudi promovirati pozitivnu sliku o različitostima ženskih tijela. Na društvenim mrežama nerijetko piše kako bi svaka žena trebala voljeti svoje tijelo onakvo kakvo ono je

<p>Plus size manekenka i influencerica <strong>Lucija Lugomer </strong>(26) prije otprilike pet mjeseci rodila je sina <strong>Leona</strong>. On joj je prvo dijete. Na društvenim je mrežama sa svojim pratiteljima dijelila trudničke trenutke, izazove i strahove.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lucija Lugomer borila se s odjećom na početku karijere</strong></p><p>Najveći strah bio joj je kako će se tijekom trudnoće udebljati 20 i više kilograma. No, dogodilo se upravo suprotno. Udebljala se svega 3,5 kilograma. Nedavno je na Instagramu otkrila kako joj trbuh nikada nije bio ravniji te da njezino tijelo sada 'može više nego ikad'. Kaže kako se 'iscijedila' nakon porođaja.</p><p>A Lucija se i ranije trudila promovirati pozitivnu sliku o različitostima ženskih tijela. Sada se na Instagramu oglasila o drugim stvarima koje muče mnoge žene. </p><p>- Danas podsjećam samu sebe, ali i sve druge koji to trebaju čuti. U redu je prigrliti sve ono za što nam govore da ne bismo trebali voljeti. Celulit, pjegice, ožiljci i strije su normalni, oni su ljudski i oni su ono što vas čini osobom kakva jeste - poručila je Lugomer svojom pratiteljicama u opisu fotografije na kojoj je pozirala odjevena u crni bikini. </p><p>Njezine pratiteljice su se s njom složile pa su je u komentarima podržale. </p><p> </p><p> </p>