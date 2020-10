Luka Budak podržao kastraciju: 'Moja Mrma je simbol ljubavi'

<p>Prošli mjesec mnogima su privukli pogled simpatični vizuali plakata s intrigantnom porukom 'Psi i mačke ne znaju zbrajati, ali zato znaju množiti se'. Dio je to kampanje udruge Prijatelji životinja kojom se slikovito upozorava na prekomjerno razmnožavanje pasa i mačaka, što je glavni uzrok napuštanja životinja. Iz udruge upozoravaju da tijekom sedam godina samo jedna mačka i njezino potomstvo mogu donijeti na svijet čak 420.000 mačića! Stoga su ovu vrijednu inicijativu podržali poznati udomitelji mačaka – <strong>Luka Budak </strong>(30), <strong>Ivana Kindl</strong> (42) i<strong> Dora Lipovčan </strong>(43), koji su itekako svjesni da ljubav prema životinjama uključuje i odgovornost. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Luka i Ingrid na Plitvičkim jezerima</strong></p><p>Luka Budak iz showa 'Brak na prvu' već je pokazao veliko srce za životinje sudjelovanjem s <strong>Ingrid Divković</strong> (35) u ljetnoj kampanji Prijatelja životinja, kada su sloganom 'Ljubav na prvu pronađi u skloništu' pozvali na udomljavanje napuštenih životinja umjesto kupnje. Kaže da velik broj neželjenih štenaca i mačića završava tragično, pa je kastracija nužan dio odgovorne brige za životinju.</p><p>- Mrma, ljepotica koju sam imao prilike udomiti prije tri godine, pravi je simbol ljubavi. Kraljica je kao i svaka mačka kojoj se pruži ljubav i dom. Kao veterinarski tehničar, svjestan sam problema koji danas predstavljaju mačke koje nisu kastrirane, i uz sve to su i napuštene. Zato podržavam inicijativu Prijatelja životinja koji osvještavaju i educiraju ljude o važnosti kastracije naših četveronožnih članova obitelji - kaže Budak.</p><p>Pjevačica Ivana Kindl još je prije 11 godina sa svojim mačkom Woodyjem sudjelovala u kampanji Prijatelja životinja i poručila da kastracija spašava životinje. Woody je umro prije 10 mjeseci, a Ivana je svih ovih godina ostala neumorna i brižna spasiteljica mačaka. Navodi da mačke voli odmalena.</p><p>- Trenutno ih imam troje doma plus nekoliko uličara vani o kojima brinem. Najstariji i najsvjetliji Muki ima devet godina i ostavljen je na ulici. Zatim crna Cica, pojavila se u kvartu jedno proljeće. Dragica, boje kornjačevine, ima šest mjeseci, spašena je s ulice, a preuzela sam ju iz kioska u kojemu je radila jedna dobra teta koja ju je i pronašla. Muki i Cica su kastrirani, a taj proces proći će i Dragica. I mačke koje imam vani su kastrirane - rekla je Kindl.</p><p>I ona ističe koliko je bitno biti odgovoran.</p><p>- Važno je osvijestiti činjenicu da kastracija sprječava neželjena legla, osobito mačaka na ulici koje često završe tragično ili se zaraze. Na taj način sprječava se mogućnost prijenosa bolesti, manje je napuštenih mačaka, što utječe i na opće zdravlje mačaka. Svi moji micoši su zdravi i puni energije i apetita - rekla je pjevačica. </p><p>Dugi staž skrbi za mačke ima i glumica Dora Lipovčan koja trenutačno dijeli život s 19-godišnjom Dinom.</p><p>- Ona je moja peta mačka u životu i sve sam ih kastrirala odmah u razdoblju dok su još bile mlade i kada je to preporučljivo. Kao dugogodišnja teta čuvalica mačaka koje traže dom, nagledala sam se raznih pretužnih situacija koje prolaze nekastrirane mačke i teško mi je razumjeti da neki ljudi izbjegavaju taj postupak, iako on macama jamči dulji, sretniji i zdraviji život. Kada se uzme u obzir da jedan mačor može u samo nekoliko dana napraviti štetu koju onda volonteri pokušavaju sanirati mjesecima, kastracija muških mačaka jednako je važna. Ni muške ni ženske mačke ništa ne gube tim postupkom, a pomaže se smanjiti golem broj mačaka koje čekaju udomljavanje - rekla je Dora.</p><p>Na kraju apelira: 'Molim vas, kastrirajte mačke. To je najviše što možete napraviti za njih i njihovo zdravlje. Volonteri, koji godinama rješavaju posljedice ljudske neodgovornosti i spašavaju mačje živote, bit će vam zahvalni do neba.' </p>