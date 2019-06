Luka iz 'Života na vagi': Nitko ne zna kroz što smo sve prošli

Kandidat treće sezone 'Života na vagi' Luka Smoljo (28) iz showa je izašao sa 64 kilograma manje, a pratitelje na društvenim mrežama redovito obavještava o svom napretku.

Kako Luka sam kaže, najdraže mu je objavljivati fotografije transformacije koja mu se dogodila u proteklih godinu dana.

- Velika su motivacija prvenstveno meni, a vjerujem i ostalima koji je vide - kaže Luka.

Ipak, na izgledu treba konstantno raditi kako se ne bi vratili izgubljeni kilogrami.

- Koliko god misliš to je to, sad se mogu malo opustiti, kilogrami se brzo vrate. Treba ostati u tom filmu do kraja života. Novi način života. Dosta teži od prošlog prije showa. Taman pomisliš sve si riješio. Smršavio si i problemi su riješeni. Taman se onda stvore novi problemi i počinje nova borba. Ljudi za se nas iz showa govore 'gle ih, sada naslikavaju se po cijele dane, ništa ne rade, vratit će te kile u roku 2 godine'. Oni ne znaju da nas to ne ljuti nego je to dodatna motivacija koja će nas održati u tom procesu - objašnjava Smoljo.

Luka je javno poslao poruku kandidatima iz 'Života na vagi' koji su s njim bili u borbi s kilogramima.

- Preporučio bi svim svojim sustanarima iz showa da se ne obaziru na takve provokacije i nastave novim i zdravim životom. Nitko od njih ne zna kroz što smo mi prošli i čega smo se odricali da bi stigli do ovdje gdje smo sada. Tako da ekipa samo jako dalje i budimo primjer budućim kandidatima da se i vani može održavati kilaža i zdrav način života - rekao je kandidat showa 'Život na vagi'.

S njegovim mišljenjem slaže se i Alen Abramović (46), pobjednik treće sezone.

- Reci ti njima Luka! - komentirao je Alen ispod fotografije sustanara iz showa.