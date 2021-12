Osim na terenu naši nogometaši Luka Modrić (35) i Mateo Kovačić (27) jako se dobro i privatno slažu, pa je tako ovo ljeto Luka izabran za kuma malenog Ivana Kovačića (1). Njihovo dugogodišnje prijateljstvo pokazalo se kao sjajna poslovna suradnja. Reprezentativni dvojac okušao se u modnim vodama kao ambasadori nove Lunilou kolekcije trenirki inspiriranih 90-im godinama. Vlasnica brenda je Mateova supruga, Izabel Kovačić (29).

- Veseli nas što su Mateo i Luka ambasadori naše nove kolekcije u kojoj predstavljamo dječje, muške i unisex trenirke. Dugo smo planirali mušku kolekciju, i nakon uspjeha kojeg smo ostvarili sa kolekcijom za žene ovo se nametnuo kao logičan sljedeći poslovni korak. Kupci su prepoznali kvalitetu organskog pamuka a mi konstantno radimo na edukaciji i isticanju mnogobrojnih prednosti upravo tog materijala - rekla je Izabel Kovačić, piše Gloria.hr.

- Naziv kolekcije je „Love our planet“ i kroz taj slogan želimo naglasiti koliko je važno da svi brinemo o okolišu jer kroz male promjene zajedno možemo postići velike stvari. Mateo i Luka uzori su djeci diljem svijeta stoga je i njihova poruka da brinemo o onome što nosimo itekako važna - istaknula je Izabel.

Kolekcija se sastoji od udobnih i mekanih trenirki, modernog oversize kroja koji podsjeća na modu 90-ih godina i dolazi u sedam različitih boja. Dječje veličine kreću od 1Y, odnosno veličine za jednu godinu, do veličine 12-13Y za djecu od 12 do 13 godina, a odrasle veličine od XS do XL, kako bi svatko našao odgovarajuću veličinu za sebe, neovisno o dobi.

Iz godine u godinu Kovačići i Modrići zajedno ljetuju na Jadranu, a Izabel Kovačić je uz zajedničku fotografiju poručila da su Modrići za njih 'obitelj koju su sami odabrali'.