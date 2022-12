Luka napustio 'MasterChef': 'Ispao si zbog pola krumpira, ovo je baš bilo ispod prosjeka'

Luka Piasevoli napravio je kardinalnu grešku s krumpirom, koja ga je stajala daljnjeg sudjelovanja u MasterChefu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zbog pola krumpira nas napuštaš, a nisi briljirao ni s radnom jedinicom - poruka je koju je Luka čuo od žirija nakon što je saznao da je on taj koji napušta show.

- Ovo je bilo ispod prosjeka - komentirao je Luka svoje posljednje jelo koje je pripremio u vrućoj MasterChef kuhinji.

- Našao sam se, pokazao sam se i puno sam naučio - rekao je Luka koji se ubuduće vidi kao kuhar.

- Da sam negdje radio godinu dana ne bih naučio koliko sam ovdje naučio u mjesec i pol - istaknuo je za kraj.

- Nastavi uživati u kuhanju - poručio mu je chef Vukadin.

Prije nego je Luka ispao u stres testu, u MasterChef kuhinji odigrala se jedna druga borba – ona za imunitet, uz znatno drugačiji koncept nego inače. U njoj su sudjelovale Matea Alduk i Lora Cepetić. Pri tom su morale replicirati jelo chefa Stivena Vunića koji

je kuhao u isto vrijeme kao i one. Chef Vunić dolazi iz ribarske obitelji, pa im je donio jelo s Jakobovim kapicama i granulama slanih inćuna.

Foto: Luka Dubroja

- To su tehnike koje možeš zeznuti. Možeš prekuhati školjke, možeš zeznuti holandez - rekla je Matea. Trebale su replicirati jelo što bliže originalnom okusu.

Morat ćete paziti na servis i balans jela - rekao im je Stjepan, budući da jelo nema mnogo komponenti pa će se posebna pažnja obratiti na detalje.

- Jedino me brine kompozicija, kako da plejting složim što bliže izvornom tanjuru - kazala je Lora.

Za pripremu ovog jela imale su 60 minuta. Kuhali su tako da su Matea i Lora bile za jednom radnom jedinicom, a iza njih je jelo u isto vrijeme pripremao i chef Vunić. Dijelila ih je tek polica s kutijama, kroz koju su mogle provjeriti kako chef radi. Iako ga je mogla pozvati u pomoć, Matea se isprva radije okretala kako bi vidjela što chef radi.

Foto: Luka Dubroja

- Nisam vidjela koliko je točno stavio kukuruza kuhati, ali sam vidjela da je sve očistio, pa sam tako učinila i ja - rekla je.

Kad ni nakon 20 minuta kuhanja nisu ni jednom pozvale chefa, žiri se pitao zašto ga nisu još zvale.

Foto: Luka Dubroja

- Mislim da ga je važno zvati pred kraj, kad treba nešto kušati - smatra Lora koja ga je prva pozvala kako bi ga pitala za

teksturu granula koje priprema.

- Najizazovniji su bili spojevi masnoće i emulgatora - rekao je chef Vunić nakon što ga je Matea pozvala upravo zbog toga.

Foto: Luka Dubroja

Lorina se tava u jednom trenutku užarila i buknula u plamen.

- Imamo karmelizaciju - komentirao je Stjepan.

- Ja ne vjerujem, kakva glupost! - rekla je Lora nakon što je odbrojana i posljednja sekunda, jer nije uspjela servirati sve na tanjur.

- Prilično sam zadovoljna - komentirala je Matea svoj tanjur.

Foto: Luka Dubroja



- Opušteno su ušle u tehnike za koje su mislile da će vrlo jednostavno riješiti. Vidljivo je da su s holandezom imale izrazit problem, što je bilo i za očekivati. Balans okusa je otišao u slatkoću kukuruza - komentirao je chef Vunić nakon što je probao jelo.

Spočitao im je što mu nisu postavile više pitanja i više ga zvale u pomoć.

- Ego morate staviti po strani - rekao im je.

Foto: Luka Dubroja

Mateino jelo vizualno je bilo bliže njegovom, ali okusima je jelo bolje rekreirala Lora.

- Jelo kao jelo nije bilo završeno, nije bilo svih komponenti - rekao je Stjepan obavijestivši ih da ni jedna neće dobiti imunitet.

Nakon njih, u MasterChef kuhinju ušla je ekipa iz stres testa – Maja Šabić, Maja Jalšovec, Luka Piasevoli i Marko Kolak, a ostali su sve pratili s galerije. Za repliku su dobili modernu reinterpretaciju oslića i krumpira te su za kuhanje imali 60 minuta. Maja je za pomoćnika izabrala Lea, Marko Mateu, a Maja Tihomira, dok je Luka izabrao Loru.

Foto: Luka Dubroja

- Malo sam nabrijana, želim proći dalje i dat ću sve do sebe da tako i bude - kaže Maja Jalšovec.

Kad je žiri vidio da se muči s čišćenjem ribe, Damir je kandidatima pondio jedan savjet.

- Otkrit ćemo vam jedan savjet za oslića – bilo bi mu dobro maknuti glavu - rekao je Damir.

- Previše si im pomogao - opomenuo ga je Melkior.

Maja Šabić pak nije imala problema s oslićem, jer je s njim radila više puta, a Marku je Matea morala detaljno govoriti kako ga filetirati, iako je on bio odlučan u tome da mu filetiranje ide dobro.

Foto: Luka Dubroja

- Mogu reći da sam se s filetiranjem ribe susreo nekoliko puta i da mi to dosta dobro ide - kazao je on.

Luka nije pažljivo pročitao recept, pa je stavio kuhati sve krumpire cijele iako je jedan trebalo narezati. U jednom trenutku prišao mu je žiri, a Lora je primijetila da ga previše zapričavaju, zbog čega on sporije radi.

- Mislim da se većina njih uvalila u situaciju u kojoj se ne bi trebali nalaziti - rekao je Stjepan kad je vidio koliko se muče s pojedinim komponentama.

Foto: Luka Dubroja

Maji Jalšovec se razlio umak po tanjuru. Žiriju se požalila na to da joj je Leo govorio previše toga, kao da ništa ne može sama. Marko je na kraju bio jako zadovoljan, a istaknuo je i da je počistio radnu jedinicu bolje od drugih. No i on je imao problem s

umakom.

- Možemo se složiti s tim da je Marko imao i boljih izvedbi od ovog tanjura - rekao je Stjepan nakon što je probao njegovo jelo.

Samouvjerena je bila i Maja Šabić, a Luka je donio crni krumpir.

- Rekao sam ti da ga ne pikaš jer će ti popucati koža, a ti si stavio u pepeo i zdrobio ga - rekao mu je Melkior prisjetivši se što je Luka napravio s krumpirom zbog čega je pocrnio, umjesto da je ostao žute boje.

Foto: Luka Dubroja

Na kraju su se sva tri člana žirija složila da je moglo bolje, a da je najbolji tanjur bio onaj Maje Šabić.

- Osjećaj je odličan, ispunjenje želja i snova. Ni u malom mozgu mi nije bilo da ću dogurati do top osam - komentirala je ona.

I Maja Jalšovec dobila je sretnu vijest – njezin je tanjur bio drugi najbolji. Top osam kandidata sada svoj put nastavlja bez Luke, a koji je sljedeći zadatak pred njima doznat ćemo uskoro.

Najčitaniji članci