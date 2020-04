Luka: 'Nije išlo, osjećam se baš nezrelo pokraj žene poput nje'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Šok nakon showa: Goga i Adam žive skupa, na ljeto stiže beba

U zadnjoj epizodi eksperimenta 'Brak na prvu' Luka Budak i Nadia Amić na videu su pogledali sažetak svoje veze, a potom i otkrili nazočnima, ali i gledatelji jesu li ostali u vezi nakon što su se kamere ugasile.

Njihov odnos bio je poprilično turbulentan, imali su i uspona i padova kao i u 'normalnim' vezama, ali na završnoj ceremoniji izjasnili su se kako žele ostati skupa, odnosno da žele pružiti još jednu šansu njihovu odnosu i vidjeti mogu li opstati nakon nekog vremena.

Foto: RTL

- Naš se odnos razvio u jedno jako dobro prijateljstvo s obzirom na to da se ja osjećam dosta nezrelo pokraj žene poput nje. Zbog stila života koji vodimo i načina na koji živimo, ne bih joj mogao pružiti ono što bi ona u potpunosti htjela - rekao je Luka te istaknuo:

-Smatram da bi bilo bolje da ostanemo prijatelji jer ono što ona želi, trenutno joj ne mogu pružiti.

Foto: Dalila Žuklić

Nadia je rekla da joj nije žao zbog ishoda i da bi ponovila eksperiment bez obzira na to što nije u Luki pronašla životnog partnera. S njime bi ponovno prošla sve jer ga jako poštuje i cijeni.

Foto: RTL

- Smatram da me me ni u jednom trenutku nije umanjivao, kao ni ja njega. Koliko god smo bili različiti, mi smo se nadopunjivali - rekla je Nadia, koja je objasnila koja je to bila prekretnica u njihovu odnosu koja se iz ljubavne veze pretvorila u prijateljstvo. Razlog zašto nisu uspjeli je, priča Nadia, prebrz tempo jer je to način na koji ona živi, a to bi onda značilo da ne bi bila u potpunosti posvećena svom Luki.

Foto: RTL

- Tempo, način na koji ja funkcioniram i živim. Ne bih htjela zapostavljati Luku. Treba mu pažnje, a ja živim sto na sat - pojasnila je Nadia, a Luka ju je primio za ruku kao znak podrške i zahvale.

