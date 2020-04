Luka pokvario idilu: Adamu je rekao za Nikolinino nabacivanje

Novi tjedan RTL-ova showa 'Brak na prvu' počinje napetošću koja vlada između Gordane i Dejana, a kojoj se ne nazire kraj. Dok on i dalje strpljivo čeka nekakav rasplet, čini se da mu Goga pronalazi sve više mana. Pale su čak i uvrede među njima, a Gordana je po noći šetala parkom kako bi raščistila misli.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sad je pet ujutro, ja sam u parku i u potpunom sam šoku - rekla je Gordana.

Foto: RTL

U zajedničkom gnijezdu Nikoline i Adama zato je situacija puno bolja, a par ide i u izlazak koji će rezultirati nenadanom bliskošću. Možda će sve to pasti u vodu kad Luka otkrije Adamu što se dogodilo na zajedničkoj večeri na kojoj mu se Nikolina upucavala.

Foto: RTL

Nadia je to saznala još prije, jer joj Luka nije želio kriti.

- Bio je to flert. Nikolina je cura koja se traži - kako ovdje, tako i u 'Gospodinu Savršenom'. Nadam se da će se naći - iskreno je rekao Luka.

Foto: RTL

Za to vrijeme i Valentina nagovara Nikolinu da se više potrudi oko Adama jer je dečko s kojim može imati sve, no Nikolina i dalje nije sigurna da je to ono što u životu traži. Ipak, prošlog tjedna Nikolina i Adam složili su se da im odnos ide na bolje. Ona se opustila, a svog muža hvalila je kako je zgodan i da mu sve što odjene dobro stoji.

- Mislim da će unutar dva dana doći do definitivnog rješenja jesmo li mi jedno za drugo. Hoće li ona stvarno otvoriti, pokazati da je spremna za prijateljstvo pa na bazi toga graditi nešto dalje... Ako ne, sretno joj dalje - rekao je Adam.