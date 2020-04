Luka provocira: Kako ti je imati tako veliku stvar između nogu?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Adam iz 'Braka na prvu': Ono što nas ne slomi, to nas ojača

Jahanje je jedan izazovan sport. Uvijek sam imao strahopoštovanje prema konjima i zanimljivo mi je to, rekao je Luka Budak (29) koji je svoju suprugu Nadiju Amić (29) odveo na jahanje jutro nakon partyja s ostalim kandidatima showa 'Brak na prvu'. Iako joj je djed imao konje u Slavoniji, Nadia sve dosad nije jahala, ali se dobro snašla.

- Kakav ti je osjećaj imati tako veliku stvar između nogu? - pitao je Luka suprugu, na što se ona nasmijala.

- Pa to je Luka. Zašto bi mi smetalo? Navikla sam se ja na to - rekla je Nadia, kojoj život s Lukom, čini se, odgovara. Ugodno ju je iznenadio s jahanjem i svidjelo joj se to druženje.

- Luka, ljube, ja uživam. Hvala ti na tome - rekla mu je.

Foto: RTL

Međutim, Luka je odmah nakon jahanja promijenio ponašanje prema Nadiji.

- Imam osjećaj da dobivam uvijek isto. Kad je sama, vjerojatno daje najbolje izjave ne svijetu. A kad je sa mnom, kao da nije sa mnom. Dali ste mi pogrešnu osobu. Ja sam vatra, ona je voda, to jedno drugo gasi. Moramo se fokusirati jedno na drugo. Tražite me da mi pričam o osjećajima. Kojim osjećajima? Moj fokus nije na njoj, niti je njezin na meni - rekao je Luka.

Foto: RTL

Njoj, pak, nije bilo jasno što se dogodilo, a Luka je ponavljao kako ne želi glumiti da mu je lijepo ako nije.

- Nisam ja okrenula pogled da bih bila hladna, nego mi je nešto odvratilo pogled. Ja sam uvijek tu - opravdavala se Nadia, dok je Luka govorio kako ona nije svjesna što se događa.

- Ona je mislima kilometrima daleko - rekao je Luka. Nadia nije shvatila da Luka misli kako ona njega ignorira, pa se opravdavala da ona ne vidi da on nju ignorira.

- Ti mene ignoriraš, ne ja tebe. Ne znam, ne osjećam se ugodno. Patim, opet patim. Stvarno evo, ne znam kako da to objasnim da ne ispadne krivo - rekao je Luka, a Nadia kaže da ona neće odustati.

Foto: RTL

- Koliko smo različiti toliko smo i slični - rekla je Nadia, a Luka je pobjesnio, ustao i otišao.

- Neću glumiti, ne mogu! - vikao je Luka.

Nadia smatra da je jahanje razlog njegove rastresenosti.

- Ne vidim niti jedan drugi razlog - rekla je Nadia. Međutim, Luka njihov odnos objašnjava kao mučenje.