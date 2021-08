Kazališna i filmska glumica Mirjana Majurec ovih je dana proslavila 69. rođendan. Tim povodom, njen sin Luka Vidović (42), prisjetio se djetinjstva i odrastanja s mamom te početaka mađioničarske karijere.

Zbog poslovnih obaveza gdje svakodnevno predstavama uveseljava mališane, ove godine je propustio mamin rođendan.

Iako nije bio prisutan na slavlju, emotivnom porukom i s nekoliko fotografija upriličio je taj važan događaj.

- Iako sam ove godine propustio biti uz majku na njen rođendan, njene ohrabrujuće riječi, posebice u ovo pandemijsko vrijeme, puno mi znače. Ponosna je na mene što radim ono što volim. Iako, moram priznati, nije očekivala da ću se ja zaista baviti mađioničarskim poslom. Još prije dvadesetak godina, kada sam ja tek kročio u mađioničarski svijet, tvrdila je da je to samo moj trenutni hobi te da neće biti moguće da ja živim od toga. No, sada, nakon dosta godina koliko sam u ovome poslu, sretna je i zadovoljna jer radim ono što me ispunjava - otkrio je Luka.

Mirjana već godinama ima zdravstvenih problema. Sve je počelo 2010. kada joj je dijagnosticiran karcinom dojke. Prije četiri godine pojavile su joj se metastaze koje je uspješno pobijedila. Često ističe kako je Luka upravo njena najveća podrška.

Aktivni Luka osim radnog ljeta, priprema i veliko iznenađenje za jesen. Ove godine dobio je i prestižno priznanje, najpoznatiji svjetski mađioničarski show Masters of Illusion Luku je uvrstio među svoje odabrano društvo. Luka će tako imati priliku na poseban način proslaviti dvadesetu obljetnicu mađioničarskog rada.