Luke Black: 'Let 3 se najiskrenije obradovao mojem prolasku u finale, meni je drago zbog njih'

Pjevač Luke Black (30) predstavljao je Srbiju u utorak na Eurosongu s pjesmom 'Samo mi se ne spava' te tako prošao u finale. Ekipi iz 24sata koja je ovih dana u Liverpoolu, otkrio je dojmove nakon ulaska u finalnu večer.

- Jako sam sretan što se tiče tog prolaska, gospodi iz Leta 3 su odmah javili, ja sam malo čekao pa je tenzija bila ogromna, ali sam vidio da su se oni najiskrenije veselili. Poslije smo se zajedno družili i baš mi je drago što ćemo biti zajedno u finalu - rekao nam je pjevač.

Foto: 24sata.hr

Luke nosi jastoga svuda sa sobom, a nas je zanimalo što mu on zapravo predstavlja.

- Jastog je kupljen na Amazonu ujutro, nisam uopće znao da sam ga kupio. Stigao je i onda sam odlučio nešto napraviti od toga. U glavi sam imao Salvadora Dalija i njegovog 'Lobster Telephona', htio sam ga koristiti kao slušalicu da se dozovem u stvarnosti - otkrio je.

Luke tvrdi da nema poveznice sa filmom 'Jastog', ali je veliki fan tog filma.

- Sviđa mi se taj izbor da čovjek bude jastog jer živi 100 godina. To mi je super - kaže.

Motivaciju za pjesmu 'Samo mi se ne spava' dobio je ponajviše zbog videoigrica. Veliki je njihov fan, a tvrdi da voli igrati igrice s prijateljima te da mu nije potrebna fizička prisutnost društva.

Foto: 24sata.hr

- Pjesma ima veze s tim da mi spavamo dok se događaju problemi oko nas. Izvedba bi trebala predstavljati jedno kolektivno buđenje protiv zla, a inspirirana je videoigrama. Ja sam koristio videoigre kao formu spavanja, kad god igram igrice ne čujem ništa oko sebe, pogotovo kad stavim one slušalice - priznao nam je Luke.

Black će večeras nastupiti u eurovizijskom selu pred publikom, a kako kaže, ne stresira se previše te očekuje dobre rezultate.

- Meni je sve ovo prvi put. Nisam imao priliku nastupati na festivalima, ni u Areni. Imao sam plan početi s barovima, da se tamo oslobodim, no, ipak je došlo do drugog plana. Odmah sam skočio u Arenu i vidjet ćemo što će biti. Ne stresiram se previše, bilo bi glupo da zbog straha ne radim neke stvari. I ako ne budem savršen, bit će ok - rekao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Luke nam je otkrio da će večeras odsvirati pjesmu 'Amsterdam' na klaviru, a njegov novi singl koji će izaći poslije Eurosonga naziva 'I'm so happy' promovirat će nekom drugom prilikom zbog tragedije koja je zadesila cijelu Srbiju.

