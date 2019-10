Luke Perry asfaltirao je ceste da bi si platio satove glume...

Prije dobivanja prve uloge u televizijskoj reklami Luke Perry prijavio se za 215 glumačkih poslova u New Yorku. U međuvremenu je konobario i asfaltirao ceste kako bi skupio novac za satove glume.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Perryjeva uloga Dylana McKaya u seriji 'Beverly Hills 90210' obilježila mu je život. Njegove fotografije krasile su naslovnice tinejdžerskih magazina, a dobio je titulu zločestog dečka devedesetih. Uske izlizane traperice, bijela majica kratkih rukava kroz koju su se nazirali bicepsi i tricepsi te crna zalizana kosa bile su dovoljne da osvoji srca gledateljica. Karijeru je započeo početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća, ali morao se potruditi da dobije ulogu koja ga je proslavila.

Foto: PROMO

Od malih nogu uzor mu je bio očuh, građevinski radnik Steve Bennet, pa je Luke često isticao kako ga je on naučio svim važnim stvarima u životu.

- Očuh me naučio svim pravim vrijednostima u životu, pa i onoj najvažnijoj - kako biti pošten čovjek. O biološkome ocu ne volim govoriti i želim da to ostane moja osobna stvar. Ocem smatram Stevea koji me odgojio kao vlastito dijete. Bio mi je podrška u svim situacijama i rado mi je davao savjete o svemu što me zanimalo. Zauvijek ću mu biti zahvalan na tome - rekao je Perry.

Foto: Volland/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Profesori su ga znali opisivati kao sanjara koji nije bio oduševljen stvarima koje su u školi morali učiti.

- Na satovima smo morali gledati kako se krave tele, ali i voziti traktor. Bilo je to odlično razdoblje, iako moram priznati da nije bilo lako pohađati takvu vrstu ruralne škole. No ipak mi je drago jer sam u školi naučio kako izgleda baviti se poljoprivredom i poslovima vezanim uz životinje. Nakon što sam maturirao, otišao sam u Hollywood jer me gluma zanimala još od ranijeg djetinjstva - izjavio je.

Foto: BrightSide/Screenshot

Nakon što se pojavio u spotu za pjesmu 'Be Chrool to Your Scuel' benda Twisted Sister, Luke je dobio uloge u sapunicama 'Loving' i 'Another World'. Zatim se prijavio na audiciju za ulogu Dylana McKaya koja ga je proslavila.

Tako je u ulozi Dylana bio od 1990. do 1995., a zatim je napustio seriju u želji da dobije neku ozbiljniju ulogu.1995. glumio je samog sebe u talijanskom filmu 'Vacanze di Natale', a ostvario je i uloge u filmovima 'Normal Life', 'Invasion' i 'Riot' te u hitu Luca Bessona 'Peti element'. Ipak, zbog financijskih razloga vratio se ulozi Dylana McKaya koju je igrao još od 1998. do 2000. godine.

Foto: Instagram

- Luke Perry bio je nevjerojatno talentiran umjetnik. Bila mi je čast što sam mogao raditi s njim. Moje misli i molitve upućene su njemu i onima koje je volio - tim se riječima od kolege oprostio glumac Leonardo DiCaprio (44). Upravo je s DiCaprijem snimio svoj posljednji film 'Once Upon a Time in Hollywood' Quentina Tarantina, čiju premijeru, nažalost, nije doživio.

Osim što je osvajao ženska srca preko malih ekrana, šuška se kako je i u privatnom životu bio veliki zavodnik. Tako su se u njegovom krevetu našle supruga glumca Johna Travolte (65), Kelly Preston (56), glumice Renée Zellweger (50), Rebecca Gayheart (48), zvijezda serije 'Baywatch' Yasmine Bleeth (51), te kolegice Shannen Doherty (48) i Jennie Garth (47).

Foto: Cate Cameron

Naposljetku, Perry se 1993. oženio glumicom Rachel Sharp s kojom je u braku bio deset godina. Par je dobio dvoje djece, sina Jacka (22) i kćer Sophie (19).

Njegova posljednja romansa bila je sa zaručnicom Madison Bauer koja je bila uz njega i jutro kada je preminuo. Ona je bila njegova prva ozbiljna veza nakon razvoda, a par je detalje veze vješto skrivao od znatiželjnika.

- Žene će se udati za dobrog, mirnog i pristojnog muškarca, a zapravo sve one žele jednog zločestog dečka u kojeg će se zaljubiti poput male djevojčice. Luke je, u seriji, bio upravo to - zaključili su obožavatelji.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: