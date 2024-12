Ma, kakav lom! Brena je unatoč ozljedi gležnja odlučila pjevati na dočeku: Vidimo se, volim vas

Regionalna zvijezda Lepa Brena (64) ne staje! Iako je nedavno slomila gležanj na koncertu u zagrebačkoj Areni i kasnije završila na operaciji u Klinici za traumatologiju, najavila je novi koncert. Uz stihove 'Show must go on', jedne od najlegendarnijih pjesama svih vremena, poručila je da će 31. prosinca nastupiti u beogradskom Sava centru.

- Vidimo se, voli vas vaša Brena! - napisala je pjevačica u petak na Instagramu.

Regionalna zvijezda slomila je gležanj tijekom trećeg koncerta u zagrebačkoj Areni u ponedjeljak. Čekala je izlazak na pozornicu, a snimatelj je na pozornici bilježio trenutak žene na svili. Hodao je unatrag i upao u lift u kojem je pjevačica čekala da je podigne.

Brena je u bolovima i sa zamotanim gležnjem otpjevala 23 pjesme, odnosno 19 tijekom redovnog trajanja koncerta i još četiri na bisu, što je je oko sat i pol pjevanja. Nakon koncerta pjevačica je završila u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj, gdje je operirana.

Ubrzo nakon toga oglasili su se organizatori te poručili da će se odgođeni koncerti, koji su bili planirani za 10. i 16. prosinca ove godine, održati 21. i 22. ožujka 2025. godine.