Ma kakve štikle! Brooke Shields došla u 'kroksicama' na crveni tepih, a zatim otkrila i zašto...

U Lincolnovu centru u New Yorku u nedjelju navečer bila je dodjela prestižne nagrade Tony. Okupili su se tako 'cream of the cream' slavnih 'faca'. Glumica Brooke Shields (59) stigla je u žutoj modnoj kombinaciji, a izbor njezine obuće iznenadio je brojne - nosila je kroksice.

77th Annual Tony Awards in New York City | Foto: Eduardo Munoz

- Nikada ovo ne bih mogla odraditi u štiklama - rekla je za strane medije, a otkrila i da su koštale 50$.

77th Annual Tony Awards in New York City | Foto: Brendan McDermid

Na crvenom tepihu pojavila se u kroksicama zbog zdravstvenih razloga.

Uoči dodjele nagrade Tony na društvenim mrežama otkrila je da je bila na operaciji nožnih prsti.

Tada su joj brojni obožavatelji poželjeli brz oporavak.

- Ovo je jako hrabro! Brzo se oporavi - napisali su joj na društvenim mrežama.

77th Annual Tony Awards in New York City | Foto: Eduardo Munoz