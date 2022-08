Ma koji reality, pravi show su pretkola nogometnih kupova

Više je pokušaja bilo napraviti neku domaću humorističnu seriju, emisiju, bilo što. Uglavnom je to ostalo na tom krnjem pokušaju. Pa onda te kao zabavne emisije, kojima bi u normalnom svijetu zabranili da u nazivu imaju “zabavne”, jednostavno iz razloga što to nisu, onda je to jedna velika laž i obmana. Bilo je, ukratko, ovdje puno previše sadržaja koji su nas trebali opustiti, zabaviti i nasmijati, ali bili su to tragični. Ne mora ih se nabrajati da neke ne bismo nezasluženo zaboravili, a konkurencija je stvarno velika.