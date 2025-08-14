KOMAD VRIJEDAN TISUĆE EURA Ma, pogledajte vi taj stajling! Rozga pjevala u prozirnoj haljini staroj gotovo 30 godina...

Četvrtak navečer u Sarajevu bio je rezerviran za Jelenu Rozgu. Publika je pjevala iz petnih žila, a Jelena je, kao i uvijek, dala sve od sebe. Osmijeh, energija, hitovi, sve je bilo tu. Ali ono što je mnogima zapelo za oko bila je njezina scenska kombinacija. Na pozornici se pojavila u prozirnoj haljini ispod koje je nosila bodi, a uz to crne sandale. Riječ je o modelu francuskog dizajnera Jeana Paula Gaultiera s prepoznatljivim rendgenskim printom, iz njegove kolekcije proljeće/ljeto 1996., poznate kao Cyberbaba ili X-ray Skeleton Dress. Ovaj vintage komad danas se smatra pravim kolekcionarskim draguljem. Na tržištu rabljenih dizajnerskih komada vrijedi od oko 640 € pa sve do više od 3640 €, ovisno o rijetkosti i očuvanosti.