Magdalena Blažević: 'Teško mi je bilo pisati o ratnim temama'

Ne mogu ni vjerovati da sam ponovno u finalu Frica. Jako sam sretna i zadovoljna jer su moje obje knjige došle do čitatelja, govori nam spisateljica Magdalena Blažević, koja je drugu godinu zaredom finalista Frica. S prvom zbirkom priča, ‘’Svetkovina’’, prošle godine je završila u finalu, a ove godine s romanom ‘’U kasno ljeto’’.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Knjige su povezane. U ‘Svetkovini’ postoji priča koja se zove ‘Kapa’ i ta mi je najvažnija. Nju je bilo najteže napisati. Zapisala sam je davno. Riječ je o ratnoj priči koju pripovijeda djevojčica koja je preminula u dvorištu svoje kuće. Znala sam da će to postati roman, ali trebalo je pričekati da budem spremna za nju. To su teme kojih se ne treba laćati u mladenačkoj dobi. Treba pričekati da to sve malo sazri i da pokušate pisati s distance.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Magdalena priznaje da joj je i danas bilo teško pisati s distance.

- Jer sam bila jedna od sudionika tog događaja. Ne možete se odvojiti od nečeg što je bilo traumatično iskustvo, ali pokušala sam

to sve gledati s distance, jer me prije svega zanima književni tekst. To je moja zadaća. Čitateljima dati dobru književnosti, a koliko se ona poklapa sa stvarnošću, to čitatelja ne zanima previše. Meni je bilo važno pratiti činjenice jer sam pisala o stvarnom događaju - kaže Blažević.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Roman je posvećen stanovnicama sela Kiseljak u spomen na 16. kolovoza 1993. godine. Govori o stvarnom događaju, kao što je i naznačeno u posveti romana, kad je neprijateljska vojska upala u selo, ubila i zarobila stanovnike sela u kojem je autorica odrasla.

- Bilo mi je važno ispripovijedati žensku stranu rata, onu o kojoj se malo govori u našoj književnosti - otkrila je autorica.

Nagradu Fric dodjeljuje tjednik Express, a sponzorira Barcaffe, koji će pobjednika prestižnog izbora nagraditi s 10.000 eura.

