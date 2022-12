Maja iz 'Masterchefa' plakala je zbog jela, a Matea i Lora borit će se za imunitet: Iznenađenje!

Lucija Davidović, kao pobjednica odlučila je preskočiti kuhanje u 'Masterchefu', te s galerije promatrati preostalih osmero kandidata.

- Ovo je najlakši način približit se nekom kraju, a kasnije ću se bacit na glavu. Možda to je jedan ziheraški potez od mene, ali mislim da je vrijeme da se izborim za sebe na maloj jedan drugačiji način - rekla je Lucija te za svoje kolege odabrala svinjsku plećku i papriku.

Također, između privilegije da može tijekom kuhanja zagorčati život kandidatima pauziranjem na 5 minuta korištenjem zovna, i video poziva s bakom, Lucija je odabrala javiti se baki.

- Ne želim zapapriti kandidatima. Lakše se čuti s bakom nego zaratiti s kandidatima - rekla je iskreno Lucija.

Baka je oraspoložila i nasmijala Luciju, no i poručila da se primi kuhače.

Lucija se ipak odlučila preskočiti današnji izazov.

Kandidati su kuhali na temu tradicije, dobili su pravo na sedam namirnica, a za pripremu jela s okusima tradicije su dobili 60 minuta.

- Svatko od vas mora jako dobro poznavati kolegu s kojim radi u kuhinji, pa tako i vi - ispričao im je Damir Tomljanović te najavio obrat koji će im se dogoditi tijekom ovog izazova.

Kako bi ovaj izazov bio što bliži profesionalnoj kuhinji i svim situacijama koje se mogu dogoditi u kuhinji, na znak žirija kandidati su morali zamijeniti svoje pozicije u kuhinji, i to naravno, tijekom kuhanja. Ovaj put kreativnost, organizacija i komunikacija testirala se do krajnjih granica. Kandidati su se ozbiljno primili kuhanja, a osim stanja na vlastitoj radnoj jedinici, morali su kontinuirano pratiti i kolegu do sebe jer nisu znali u kojem trenutku će morati zamijeniti mjesta.

- Cijelo vrijeme si na dvije strane pratiš svoje jelo, pratiš drugu stranu, tražiš upute od kolege. Teško je biti na sto strana - komentirala je Maja Šabić.

- Mama mi je nedavno preminula tako da smo mi sestre morale preuzeti vodstvo u kući. Ja sam nekako u kuhinji najviše, no ja ne kuham za oca jer on ne jede moje - wontone - ispričala je Matea.

Marko se pobrinuo za 'vatrenu' atmosferu u kuhinji. Naime, zapalila mu se krpa s kojom je pokrio zdjelu kako mu para ne bi išla van.

- Jesi dobar s vatrogascima - pitao ga je Melkior i zamolio ga da kuhinja ostane čitava.

Napetost na vrhuncu nastala je kada je žiri zadao zadatak da kandidati zamijene mjesta.

- Vrlo je teško interpretirati okus nekoga drugog. Nije nam se to svidjelo, željela sam svoje jelo dovršiti sama - rekla je Maja Šabić.

Kandidate je ipak razveselila još jedna zamjena i činjenica da sami završe svoja jela koja su i započeli. Marko koji je bio Lorina zamjena tijekom kuhanja je na kraju rekao:

- Jako smo se dobro snašli i zadovoljni smo oboje.

Maja Jalšovec nije bila zadovoljna s ishodom svog jela tako da su potekle i suze, no prvi pred žiri su stali Maja Šabić i Leo. Maji je inspiracija bio doček nove godine, dok je Leu bio vikend ručak, no oba jela žiri je pohvalio ukusnima.

Matea i Tihomir sljedeći su prezentirali svoja jela. Tiha komunikacija ovo dvoje natjecatelja je urodilo ipak plodom.

- Po meni je ovo senzacija - komentirao je Damir Mateino jelo.

- Oba tanjura su dobra, no jedan je bolji - rekao je Stjepan.

Marko i Lora sljedeći su pristupili svojim tanjurima.

- Na početku sam se stvarno bojao - iskren je bio Marko kada je pričao kako mu je bilo zamijeniti mjesta s Lorom.

- Bolji krumpir nisam duže vrijeme probao - komentirao je Stjepan Lorin tanjur.

Manje tehničke greške je imao Markov tanjur, no Lora je priznala da je i ona doprinijela nekima od njih.

Maja i Luka sljedeći su predstavili svoje tanjure. Izrazito nezadovoljnu Maju žiri je pokušao utješiti, no njene emocije su prevladale i nije mogla suspregnuti suze. Damir ju je umirio riječima:

- Nađi sebi točku gdje se možeš osjećati normalno i sredi svoje misli. Zamisli da si složila najljepše jelo danas, ali da okus nije dobar?

Žiri je zaključio da je baš svako jelo bilo ukusno. Izabrati najlošija jela ovaj put je bio nezahvalan zadatak. Tako je odlučeno da su Luka Piasevoli, Maja Šabić, Marko Kolak i Maja Jalšovec kandidati koje ćemo gledati u sljedećem stres testu.

- Dajte sve od sebe, svatko od vas zaslužuje da ide dalje - rekao je Damir.

Najbolja jela bila su ona koje su pripremile Matea i Lora i one idu u borbu za imunitet.

- Jučer flop, danas top, ogromno iznenađenje - rekla je Lora.

Žiri je zaključio da kandidati jako dobro napreduju i da ih to iznimno veseli.

