Maja izgleda kao disco kugla u 'Supertalentu', Grubnić: 'Malo se haljina i sve otelo kontroli...'

Modnom stilistu Marku Grubniću (41) za jedan od večerašnjih izgleda pjevačice Maje Šuput Tatarinov (44) u 'Supertalentu' glavna inspiracija su bile šljokice i disco razdoblje.

Foto: Instagram

Ove je nedjelje Maja blistala u mini korzetiranoj haljini. Gornji dio haljine dolazi u obliku korzeta, a donji dio u obliku kraće i modernije krinoline. Taj su moment postigli s podstavom sačinjenom od mnogo tila, a ljuskice, odnosno diskovi nanizani preko cijele haljine stvorili su dojam disko kugle.

- Inspiracija mi je bila disko princeza. Haljina je rađena od ljuskica brončane boje, ima jako puno tila, da to sve skupa bude kao baletna, ali više krinolina 'princezasta' haljina koja naravno ima korzet ugrađen u sebi. Moram priznati da se Maji jako svidjela i da je nekako super funkcionirala u njoj. To je jedna od haljina koju sam, bar kad sam radio ove audicijske emisije, nekako zamišljao da će ta biti ona koja će malo smirit dojam cijelog tog projekta. Međutim, na kraju je haljina ispala skoro kao disko kugla. Nije ništa smirila, dapače, cijeli taj outfit je veseo i u Majinom stilu - rekao je Marko za Novu TV.

Foto: Instagram

- Cipele su namjerno s platformom, da dobijemo što više taj balerina look, da malo izdužimo noge. Za frizuru mi je bila inspiracija Khloe Kardashian, odnosno ta velika kosa, nesputana, griva ustvari, da upotpuni gola ramena i ruke. Međutim, ne bih ja bio ja kad ne bih dodao još nešto. Kod mene stvarno ne važi ona poslovica manje je više, pa sam tu naravno dodao još jednu ogrlicu od kristala da pojačamo taj stajling. Ali kažem, trebala je to biti jedna normalna i prosječna haljina koja će u cijelom tom sadržaju, svim tim emisijama smirit doživljaj, ali i ta se malo otela kontroli pa je vesela, šljašteća, televizična jako i baš smo jako zadovoljni kako je to sve skupa ispalo - objasnio je Grubnić.

Maja je trenutačno u Miamiju, no emisiju i ona prati.

- Šljokicama protiv ponedjeljka - poručuje Maja iz sunčanog Miamija.