Maja Lena iz 'Ljubavi na selu' je nahvalila Nevena: Da se moram prijaviti, odabrala bih njega...

Ajmo dame, žene, djevojke, kraljice, šaljite pisma našem farmeru Nevenu, napisala je Maja uz njihovu zajedničku fotografiju. Njih dvoje se poznaju još otkako je Maja konobarila u Ivanić Gradu

<p><strong>Maja Lena Švaljug</strong> (23) natjecala se u desetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' gdje se prijavila za farmu <strong>Jovana Karapandže</strong> (33) iz Mlake Antinske, a potom je završila u Balama kod <strong>Željka Bilića</strong> (43). No, srodnu dušu pred kamerama nije pronašla. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Iako ima dečka, Maja je prokomentirala jednog kandidata koji traži ljubav u 13. sezoni showa. Objavila je fotografiju s <strong>Nevenom Landekom</strong> (26) iz okolice Ivanić Grada. Njega su gledatelji već zapamtili jer je živio s bivšom djevojkom tri godine te je sumnjao da ga vara. Stoga je ušao u prtljažnik da provjeri je li to istina. </p><p>- Varala me. Sumnjao sam i drugi su mi govorili, ali nisam im vjerovao dok se nisam sam uvjerio. Razmišljao sam i ulovio sam je na najlakši mogući način. Zavukao sam joj se u auto i onda smo se vozili jedno pola sata, sat vremena do njihovog odredišnog mjesta, do vikendice. Vidjela je da sam u bunkeru i onda sam je pitao za preljub i rekla je da je trajalo četiri mjeseca - kaže Neven. </p><p>Sad ga je Maja 'nahvalila' po društvenim mrežama.</p><p>- Ajmo dame, žene, djevojke, kraljice, šaljite pisma našem farmeru Nevenu - napisala je Maja uz njihovu zajedničku fotografiju. </p><p>Maja i Neven upoznali su se u kafiću.</p><p>- Upoznala sam Nevena još dok sam radila u Ivaniću, dolazio je u kafić u kojem sam radila i tako smo se sprijateljili. Zaslužio je podršku jer je dobar prijatelj, uvijek je spreman pomoći, voli se družiti i zabavljati. Da se moram prijaviti, njega bih odabrala - rekla je Maja za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3844122/maja-lena-iz-ljubav-je-na-selu-otkrila-kakav-je-farmer-neven-decko-da-se-moram-prijaviti-njega-bih-odabrala/?fbclid=IwAR3HXf1clzPMIymMLU_SX0BVHnk99FnMczu4M8thog8vXp45u3a8R9cpk04&utm_medium=post&utm_campaign=organic" target="_blank">RTL</a>.</p>